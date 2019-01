Tử vi cung Song Ngư năm 2019 chính xác nhất

Nhưng may mắn cuối cùng bạn vẫn có thể kiểm soát được tình hình, nhiều sự thay đổi và bất ngờ nho nhỏ sẽ tới. Tháng 3 và tháng 6 năm nay Song Ngư cảm thấy hoang mang nhất vì mọi việc nằm ngoài tầm kiểm soát và diễn ra không theo dự kiến. Lúc này bạn phải sắp xếp thời gian, ý tưởng, mục tiêu để sẵn sàng chiến đấu, đừng mất bình tĩnh nếu không sự việc sẽ càng rối ren hơn.



Ngoài hai tháng trên ra thì cuộc sống của chòm sao này nhìn chung ổn định. Bạn có nhiều cơ hội để trải nghiệm, cảm nhận sâu sắc về cuộc sống này, vì thế hãy tìm ra những điều mà bạn muốn học hỏi và cải thiện bản thân. Song đừng bao giờ để cảm xúc điều khiển mình, hãy mạnh dạn đối mặt với thực tế, lạc quan và tích cực sẽ mang lại cho bạn nguồn sức mạnh dồi dào.

Ảnh minh họa. Sự nghiệp

Năm 2019 cung Song Ngư trở nên thực tế hơn trong công việc, luôn cân nhắc, tính toán cẩn thận mọi cơ hội. Chính vì vậy mặc dù có nhiều mối làm ăn mới nhưng bạn vẫn giữ được tỉnh táo để lựa chọn những đối tác phù hợp nhất.

Giai đoạn từ tháng 6 đến tháng 11 năm nay, khả năng nhận thức của chòm sao này được nâng cao lên nhiều, dù gặp phải khó khăn nhưng vì biết lắng nghe nên không gặp phải sự cố nào nghiêm trọng. Tuy nhiên Song Ngư trở nên bướng bỉnh hơn trong giao tiếp, điều này gây trở ngại cho việc hợp tác, kinh doanh. Bạn nên kiểm soát cảm xúc cá nhân của mình, nói năng nhẹ nhàng hơn mới giữ được mối quan hệ tốt tại nơi làm việc.

Do tâm trạng không vui nên chất lượng công việc cũng bị ảnh hưởng đáng kể. Song Ngư hay cáu kỉnh, có tâm lý so sánh, ghen tị với người khác dẫn đến cách hành xử thiếu công bằng. Ngoài ra bạn cũng phải đối mặt với khá nhiều thay đổi trong công việc, có người thì chuyển vị trí công tác, đổi chỗ làm, có người thì bị sa thải do công ty đổi mới chiến lược… Điều này cũng ảnh hưởng tới khả năng giao tiếp, khi bàn giao công việc bạn nên chuẩn bị tài liệu, tài khoản và các chi tiết hợp tác khác thật cẩn thận.

Tài chính

Tình hình tài chính của Song Ngư năm nay không được may mắn cho lắm, bạn thường xuyên rơi vào tình trạng khủng hoảng kinh tế, thiếu thốn về tiền bạc. Không chỉ tiêu tốn vào các khoản lớn như mua nhà, mua xe, chi phí sinh hoạt hàng ngày mà những khoản chi bất ngờ khác như cưới hỏi, tiệc tùng, thăm khám… cũng ngốn gần hết số tiền mà bạn kiếm được.

Nhìn chung tiền bạc năm nay đến rồi lại đi, Song Ngư thường xuyên rơi vào tình trạng mất cân bằng thu chi. Trong việc làm ăn kinh doan bạn nên chú ý đến tính minh bạch của các dự án, có thể bạn sẽ bị vướng vào những gian lận tài chính hoặc mua phải món đồ không có giá trị sử dụng, bị lừa gạt tiền bạc. Nếu không cẩn thận, khả năng mất tiền là rất cao.

Ngoài ra chòm sao này vì muốn thể hiện bản thân nên chi khá nhiều tiền cho những việc xa xỉ như mua nhà, mua xe, đi chơi… Những bạn Song Ngư còn trẻ tuổi sẽ có xu hướng dùng tiền để thỏa mãn thú vui của bản thân, nếu không kiểm soát hành vi tiêu dùng của mình sẽ lâm vào tình trạng khó khăn. Trên thực tế bạn cũng là người biết kiếm tiền và kiếm được khá nhiều, tháng 4 sẽ có những tin vui về các dự án đầu tư. Chỉ cần Song Ngư làm việc uy tín, giữ đúng thời hạn thì nhất định sẽ thu được nhiều lợi ích, người có vị thế thì càng dễ có được lợi nhuận khổng lồ.

Tình cảm

Tình cảm cung Song Ngư năm 2019 diễn ra không theo mong muốn của bản thân. Hãy xem xét lại cảm nhận của mình vì đôi khi đối phương chỉ coi bạn là bạn mà thôi, bạn đang tự huyễn hoặc, mơ mộng, ảo tưởng viển vông trong khi họ không hề dành tình cảm cho mình. Kỳ vọng càng cao thì càng thấy khó chịu, nhưng vấn đề cơ bản chính là hai người hoàn toàn không hợp nhau. Khi xác định được mục tiêu không thuộc về mình, hãy biết buông bỏ vì theo đuổi cũng chẳng ích gì.

Những người độc thân năm nay hãy thận trọng trong mọi lựa chọn nếu không bạn rất dễ hối tiếc. Không biết yêu thương chính mình thì bản thân sẽ là người hối hận đầu tiên. Đối với những người đang yêu, tình cảm như đi vào ngõ cụt, bạn cảm thấy không vui khi người ấy xuất hiện, tình yêu không giữ được ngọn lửa như thủa ban đầu. Có lú thì bạn tỏ ra khá bốc đồng nhưng đôi khi lại im lặng đến đáng sợ khiến đối phương cũng thấy khó chịu.

Từ tháng 4 trở đi tình hình có phần cải thiện hơn, Song Ngư tỏ ra kiên nhẫn trong các cuộc nói chuyện, đây là cơ hội để hai người cùng trò chuyện và hóa giải mâu thuẫn. Bạn nên chủ động giải quyết xung đột để mối quan hệ duy trì tốt đẹp hơn. Nếu tình hình không cải thiện sau thời gian này thì rất có thể những mâu thuẫn sẽ tiếp tục leo thang và đỉnh điểm là khả năng chia tay rất cao sau tháng 6.

Sức khỏe

Sức khỏe của Song Ngư năm 2019 không thực sự tốt như bạn mong đợi. Chòm sao này dễ mắc các căn bệnh do vi rút gây ra, nhất là các thời điểm giao mùa. Tháng đầu năm, bạn dành phần lớn thời gian để học tập, kiếm tiền, công việc mỗi lúc một nhiều nên thường xuyên phải thức khuya, ngủ không sâu giấc dẫn đến tinh thần thiếu tỉnh táo, hay mệt mỏi, chán ăn…

Do nhịp sống quá gấp gáp nên Song Ngư không có thời gian chăm sóc cơ thể đúng cách, chế độ sinh hoạt và ăn uống đều bị đảo lộn. Ban ngày thì bận rộn làm việc, buổi tối thì học hành nên khó tránh khỏi cảm giác mệt mỏi sau khi thức giấc.

Một vấn đề khác mà chòm sao này cũng vấp phải chính là bỏ bữa sáng, thói quen này kéo dài trong một thời gian sẽ gây ra nhiều hệ lụy cho sức khỏe của bạn. Nên nhớ việc ăn sáng vô cùng quan trọng, nó cung cấp năng lượng cho một ngày hoạt động, vì thế hãy dành đủ thời gian để thưởng thức bữa sáng, bổ sung năng lượng cho ngày mới.

Nửa cuối năm Song Ngư bắt đầu suy nghĩ lạc quan hơn, lúc này rất thích hợp để bạn đi du lịch, dành thời gian nghỉ ngơi, thư giãn, thưởng thức cuộc sống theo cách mình muốn. Lúc này mọi lo lắng, căng thẳng của bạn đã được giải tỏa, không còn sự mệt mỏi và buồn bã đeo bám.

Ngư nhi biết buông bỏ mọi thứ chỉ tập trung vào những điều quan trọng trong cuộc sống của mình mà thôi. Tâm trạng thay đổi theo hướng tích cực và lạc quan hơn, nhưng lúc nào bạn cũng phải chú ý vấn đề an toàn khi tham gia giao thông, tránh sử dụng rượu bia khi lái xe, đặt vấn đề an toàn lên hàng đầu.

* Thông tin mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.