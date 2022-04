"Tự tin quyết định thần thái" - Sách hay cho phụ nữ hiện đại

Từ chuyện của Tiểu Lê

Tiểu Lê và người chồng đầu tiên quen nhau qua sự giới thiệu của họ hàng. Anh ta làm việc ở ngân hàng, hơn Tiểu Lê khoảng năm sáu tuổi, có nhà có xe, ngoại hình trông cũng được. Hai người hẹn hò chưa được ba tháng thì quyết định kết hôn. Lúc đó Tiểu Lê mới hai mươi tư tuổi.

Bạn bè thấy cô quyết định kết hôn nhanh như vậy, đều nhắc cô nên tìm hiểu kỹ hơn về người chồng của mình. Tiểu Lê khi đó ngập tràn hạnh phúc đáp: Cô thấy anh tốt ở mọi phương diện, chín chắn, dịu dàng, chu đáo, còn đặc biệt cưng chiều cô. Ở bên anh ấy, cô cảm thấy mình giống như một nàng công chúa được nâng niu trong lòng bàn tay, rất hạnh phúc, rất có cảm giác an toàn. Hơn nữa, ở ngân hàng nơi anh ấy làm việc có rất nhiều cô gái theo đuổi anh ấy, nếu cô không sớm ra tay, lỡ bị người khác cướp mất thì làm thế nào!

Sau đó, Tiểu Lê bước vào “cung điện hôn nhân” như ý nguyện. Thời gian tân hôn, Tiểu Lê vẫn được chồng cưng chiều trong lòng bàn tay như xưa, đi làm luôn có chồng đưa đón, thường xuyên nhận được những bất ngờ nhỏ. Thỉnh thoảng Tiểu Lê than thở làm việc mệt mỏi, chồng cô sẽ tự tin nói “Nghỉ việc đi, anh nuôi em!”. Tất cả bạn bè đều cảm thấy Tiểu Lê đã tìm được một bến đỗ tốt.

Thế nhưng, kết hôn chưa được ba năm, người đưa ra đề nghị ly hôn là người chồng. Anh ta nói Tiểu Lê trói buộc anh ta chặt quá, không còn chút tự do nào, việc cô thường xuyên gọi điện kiểm tra khiến anh ta mất thể diện trước mặt bạn bè. Thực tế khi không có chồng ở bên cạnh, trong lòng Tiểu Lê cảm thấy rất trống trải, không có cảm giác an toàn. Khi Tiểu Lê kiểm soát chồng quá chặt chẽ, chồng cô cảm thấy mất tự do, ngột ngạt, và quyết định không muốn sống chung cùng cô nữa.

Sau khi ly hôn một thời gian, thông qua sự mai mối của bạn bè, Tiểu Lê gặp gỡ và lấy người chồng thứ hai. Người này kém người chồng thứ nhất của Tiểu Lê về nhiều mặt, thậm chí còn không tương xứng với cô, nhưng Tiểu Lê thấy “anh ấy rất thật thà, biểu hiện khá ân cần, khiến tớ rất có cảm giác an toàn.”

Tiểu Lê giải thích: thất bại của cuộc hôn nhân trước khiến cô trở nên cẩn thận dè dặt, không dám mong cầu người tốt hơn. Các phương diện của anh chồng này đều kém cô, có thể lấy được cô là hời cho anh ấy, nên anh ấy khá để tâm đến cô, trông có vẻ như không thể nào ruồng bỏ cô.

Sau khi kết hôn, con người thật thà đó thường xuyên đi công tác ngoại tỉnh, lâu ngày nảy sinh tình cảm với nữ đồng nghiệp đi cùng, sau khi về thì muốn ly hôn Tiểu Lê, hơn nữa còn hùng hồn nói rằng anh ta đã tìm được tình yêu đích thực.

Trải qua hai cuộc hôn nhân thất bại chỉ mang lại đau khổ và uất hận, cuối cùng Tiểu Lê đã dừng hành trình tìm kiếm bến đỗ cho mình. Cô xin nghỉ phép dài hạn, ra nước ngoài du lịch để chữa lành vết thương.

Sách "Tự tin quyết định thần thái" của của tác giả nữ Lý Huy - người được mệnh danh là "tấm vé bảo chứng rating truyền hình" giúp phái nữ xây dựng sự tự tin cho riêng mình. Tự tin chính là chìa khoá quyết định thần thái và cuộc sống hạnh phúc của mỗi người.

Chuyện của Tiểu Lê là một trong những câu chuyện được nữ tác giả Lý Huy đưa ra và phân tích cặn kẽ trong cuốn sách “Tự tin quyết định thần thái”. Thông qua những câu chuyện ấy, Lý Huy muốn chuyển đến các độc giả thông điệp: mỗi người phụ nữ cần phải biết nhận thức rõ ràng về bản thân, biết cách phát triển bản thân, rèn luyện sự độc lập, mạnh mẽ; tự tin, kiên cường trước những khó khăn mà cuộc sống mang lại, dũng cảm nhìn về tương lai… có như vậy mỗi người mới có được thần thái điềm tĩnh ung dung, sống cuộc đời hạnh phúc đúng như mình mong muốn.

Xã hội hiện đại khởi xướng phụ nữ độc lập, ngày càng có nhiều phụ nữ bước ra khỏi gia đình, chinh chiến chốn công sở, độc lập về vật chất. Thế nhưng, nhiều người lại nhầm lẫn về trọng điểm. Phụ nữ độc lập không chỉ là có thể chia đôi tiền khi thanh toán với đàn ông, có điều kiện mua những chiếc túi xách mình thích, có tiền đi du lịch khắp nơi trên thế giới, mà càng nên chú trọng độc lập về tinh thần, không dựa dẫm vào bất cứ ai, có nội tâm mạnh mẽ, có sự tự tin và tin tưởng. Tin tưởng bản thân mình xứng đáng có được cuộc sống tốt hơn, cũng có bản lĩnh tin tưởng người bên cạnh.

Lý Huy viết: “Phụ nữ nhất định phải biết rõ rằng điều bạn cảm nhận được từ người khác là sự nương tựa và đồng hành, chứ không phải là cảm giác an toàn. Cảm giác an toàn là dựa vào sự tự tin, dựa vào độc lập của chính bạn, là bạn có thể chịu được nỗi bơ vơ, cũng có thể buông bỏ mọi thứ nếu không còn tôn trọng và tin tưởng. Yêu thì yêu sâu đậm, không yêu thì ra đi, hạnh phúc và đau khổ đều là lựa chọn của bản thân mình.”

Trong cuốn sách “Tự tin quyết định thần thái”, tác giả Lý Huy sẽ đưa ra nhiều hướng dẫn hữu ích cho các độc giả nữ, giúp họ khi thực hiện theo sẽ xây dựng được sự tự tin, thần thái và cuộc sống hạnh phúc của riêng mình: Đừng bao giờ tìm kiếm cảm giác an toàn từ người khác, Nội tâm mạnh mẽ mới có thể vững vàng tiến bước, Độc lập là hành trang để phụ nữ bước trên đường đời, Biết phát triển bản thân mới có thể tỏa sáng rực rỡ, Yêu bản thân độc đáo của mình, Sống cuộc đời của mình theo cách mình thích…

Cô viết: “Dù thế giới hỗn tạp đến mấy cũng hãy sống thật tỏa sáng. Bạn đẹp thật sự khi bạn tự tin, có khí phách”.