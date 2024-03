Truyền thuyết kỳ bí phía sau lễ hội lớn nhất tỉnh Vĩnh Phúc

Công tác chuẩn bị Lễ Hội Tây Thiên Xuân Giáp Thìn năm 2024

Theo sở Văn hóa, Thể thao & Du Lịch Vĩnh Phúc, lễ hội Tây Thiên xuân Giáp Thìn 2024 được tổ chức từ ngày 24/3 đến ngày 26/3 (tức ngày 15/2 đến 17/2 Giáp Thìn). Khác với các năm trước, Lễ hội Tây Thiên năm nay sẽ tiến hành dâng lễ vào buổi chiều, lễ chính được tiến hành tại Đền Thượng, chứ không như các năm trước diễn ra tại Đền Thõng. Phần hội diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi như Hội chợ Thương mại – Du lịch trưng bày các sản phẩm OCOP và ẩm thực đặc trưng của đồng bào các dân tộc trong tỉnh; liên hoan hát văn, hát chầu văn tỉnh Vĩnh Phúc gắn với thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên; biểu diễn hát văn, hát chầu văn tại nhà Công quán đền Thượng Tây Thiên; giải vô địch bóng chuyền tỉnh Vĩnh Phúc; giải bóng chuyền hơi, kéo co, cờ tướng các xã, thị trấn huyện Tam Đảo; hội thi làm bánh chưng, bánh dày huyện Tam Đảo; hội trại văn hóa các xã, thị trấn huyện Tam Đảo; hội diễn văn hóa – văn nghệ trình diễn, tái hiện một số phong tục, tập quán của đồng bào dân tộc Sán Dìu. Phần hội diễn ra đảm bảo sự trang nghiêm, trọng thể, mang tính cộng đồng gắn với các hoạt động hội nhằm tôn vinh di sản “Tín ngưỡng thờ Mẫu” với các hoạt động vui tươi, an toàn, tiết kiệm, kết hợp hài hòa giữa các hoạt động văn hóa dân gian truyền thống và hiện đại có sức lan tỏa rộng rãi phục vụ cho đồng bào và du khách về dự. Để việc tổ chức lễ hội diễn ra an toàn, có ý nghĩa thiết thực về nhiều mặt, đến thời điểm hiện tại UBND huyện Tam Đảo và BTC Lễ hội đã ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành lễ hội Tây Thiên xuân Giáp Thìn 2024. Ban Tổ chức đã tiến hành kiểm tra cơ sở vật chất của các kiệu (đền Mẫu Sinh, đền Mẫu Hóa, đền Ngò) đảm bảo đủ điều kiện cho lễ rước; chuẩn bị lực lượng cho đội Tế, đội Bát âm, đội múa Sênh tiền và đội hình rước kiệu. Tam Đảo – Vĩnh Phúc sẵn sàng đón mời và phục vụ khách thập phương hành hương về lễ Mẫu và trải nghiệm, khám phá danh lam thắng cảnh cũng như dịch vụ phong phú dịp lễ hội Tây Thiên Xuân Giáp Thìn 2024.