Loạt ảnh “chất lừ” về cuộc sống ở thủ đô của Lào năm 1991

Chiếc xe tuk tuk chở các nhà sư đi ngang qua Pha That Luang, ngôi chùa lớn và nổi tiếng nhất thủ đô Vientiane, Lào năm 1991. Ảnh: Peter Charlesworth / LightRocket via Getty Images. Giao thông trên một con đường ở thành phố Vientiane. Xe máy và xe đạp là phương tiện đi lại chủ yếu của cư dân Vientiane năm 1991. Những người phụ nữ đẩy xe bán hàng gia dụng trên đường phố. Người đạp xích lô chở khách đi ngang qua đại lý duy nhất của hãng xe máy Honda ở Vientiane. Một cặp đôi chở nhau bằng xe đạp. Các nữ công nhân làm việc trong một nhà máy may mặc của Hàn Quốc, có trụ sở ở ngoại vi Vientiane. Người nông dân cấy lúa trên cánh đồng ở ngoại ô Vientiane.

