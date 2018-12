Trời thương, 4 con giáp hốt hết vận may thiên hạ tháng 12/2018

Tuổi Sửu: Người tuổi Sửu chăm chỉ, cần cù, rất có trách nhiệm trong công việc. Đồng thời, con giáp này cũng là người tỉ mỉ và kỹ tính. Bước vào tháng 12/2018, vận may liên tiếp kéo đến và vận quý nhân cũng rất vượng phát nên vận thế khởi sắc mạnh mẽ. Sự nghiệp tạo được những đột phá mới đem lại nguồn thu nhập khổng lồ giúp con giáp này trở nên giàu sang phú quý. Ngoài ra, con giáp này còn nhận được thêm tin vui về việc có thêm quý tử. Tháng 12 chính là thời gian “tam hỉ lâm môn” của người tuổi Sửu. Tuổi Tỵ: Người tuổi Tỵ có tính cách lạc quan, và rất tự tin, đồng thời, con giáp này cũng vô cùng khéo léo trong giao tiếp nên được lòng không ít người. Bước vào mùa đông cụ thể là tháng 12/2018, do có quý nhân giúp đỡ nên sự nghiệp vô cùng thuận lợi. Có quý nhân dẫn đường chỉ lối cùng với sự nhanh nhạy của đầu óc nên công việc của con giáp này phát triển nhanh chóng, được cấp trên trọng dụng nên việc tăng lương và đề bạt lên chức vụ cao hơn là điều sẽ xảy ra. Do ngũ hành thủy vượng của tháng 12 rất thịnh phát nên con giáp này cũng sẽ có tin vui về việc có thêm quý tử. Tuổi Mão: Người tuổi Mão thuộc tuýp người cảm tính và cũng là người lạc quan, yêu đời nhưng con giáp này cũng rất có chủ kiến riêng của bản thân. Tháng 12/2018 là thời điểm tin vui ngập tràn của con giáp này. Quý nhân trợ giúp, gia đình có thêm con thêm cháu, tiền bạc đầy két, sự nghiệp thăng tiến. Điều này là do người tuổi Mão rất biết sắp xếp cuộc sống và quản lý tài chính vô cùng xuất sắc. Tuổi Thân: Người tuổi Thân là một trong những con giáp thông minh nhất trong số 12 con giáp. Thời gian tháng 12/2018, do phong sinh thủy khởi nên con giáp này sẽ có cơ hội được tăng chức tăng lương. Ngoài ra chuyện tình cảm hôn nhân hạnh phúc cũng đem lại tin vui có thêm quý tử. (Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc).

