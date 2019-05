Top khám phá vĩ đại nhất về Ai Cập cổ đại

Đại kim tự tháp Giza là kiến trúc duy nhất còn tồn tại trong 7 kỳ quan thế giới cổ đại. Đây là một trong những kiến trúc trường tồn với thời gian của người Ai Cập cổ đại. Theo các chuyên gia, đại kim tự tháp Giza được xây dựng trong khoảng thời gian 20 năm từ khoảng năm 2560 trước công nguyên. Công trình này được xây dựng để làm lăng mộ cho pharaoh Kheops thuộc Triều đại thứ 4 thời Ai Cập cổ đại. Ước tính, đại kim tự tháp Giza cao 145m, rộng 230m và chiều dài 230m. Với kích thước này, kim tự tháp là một trong những cấu trúc cao nhất và đồ sộ nhất do con người xây dựng từ trước đến nay. Vào năm 1922, nhà khảo cổ học Howard Carter và nhóm của ông tìm thấy lăng mộ của pharaoh Ai Cập Tutankhamun tại Thung lũng các vị vua. Lăng mộ của vị vua huyền thoại Tutankhamun còn nguyên ven, không có dấu hiệu bị mộ tặc xâm phạm trong hơn 3.000 năm. Việc tìm thấy lăng mộ vẹn nguyên của một nhà vua nổi tiếng Ai Cập cổ đại được các chuyên gia đánh giá là khám phá vĩ đại và quan trọng trong giới khảo cổ. Nguyên do là vì khi mở lăng mộ vua Tutankhamun, các chuyên gia vô cùng bất ngờ bởi tìm thấy xác ướp của nhà vua cũng như hàng nghìn cổ vật giá trị hé lộ nhiều bí mật thú vị về ông hoàng nổi tiếng sử sách của Ai Cập. Vào giữa những năm 1990, một nhóm các nhà khảo cổ phát hiện một nghĩa địa cổ xưa rộng lớn tại làng Bawiti thuộc ốc đảo Bahriya, cách thủ đô Cairo gần 400 km về phía tây nam. Khu vực khảo cổ này được gọi là Thung lũng các xác ướp vàng khi các chuyên gia tìm thấy 105 xác ướp với nhiều thi hài được trang trí bằng mặt nạ vàng và có nhiều đồng xu vàng ở xung quanh xác ướp. Kể từ đó, hàng trăm xác ướp khác được giới khảo cổ Ai Cập lần lượt tìm thấy trong tình trạng gần như nguyên vẹn. Theo ước tính của các chuyên gia, nếu khai quật toàn bộ Thung lũng các xác ướp vàng thì có thể tìm thấy khoảng 10.000 xác ướp. Video: Bí ẩn rùng rợn nghĩa địa cổ Ai Cập (nguồn: VTC Now)

