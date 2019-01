Bí ẩn hãi hùng “nghĩa địa của quỷ” khét tiếng thế giới

" Nghĩa địa của quỷ" là khu vực nằm sâu trong rừng taiga rộng lớn thuộc vùng Krasnoyarsk của Nga. Nơi đây xảy ra nhiều hiện tượng kỳ bí khó lý giải như lá cây xanh rụng xuống đất bỗng chuyển sang màu đen. Rùng rợn hơn, nhiều người đi qua khu vực "nghĩa địa của quỷ" cho hay họ gặp phải một số triệu chứng như đau đầu hay đau dạ dày... Thậm chí, một số người được báo cáo là mất tích không để lại dấu vết khi vào vùng đất này. Do xảy ra nhiều hiện tượng khó giải tại "nghĩa địa của quỷ", nhiều chuyên gia, nhà khoa học của Nga đã đến nơi này tìm hiểu nhằm giải mã những bí ẩn. Tuy nhiên, để đến được khu vực bí ẩn trên, các chuyên gia gặp nhiều khó khăn. Nguyên do là vì "nghĩa địa của quỷ" rất khó tiếp cận. Người ta chỉ có thể đến được đó bằng cách đi thuyền và tiếp tục hành trình bằng việc đi bộ khoảng 48 km qua vùng nước nông. Khi đặt chân đến "nghĩa địa của quỷ", các nhà khoa học lại gặp khó khăn khác. Mọi thiết bị, công nghệ hiện đại như la bàn, đồng hồ... đều không thể hoạt động bình thường tại khu vực "nghĩa địa của quỷ". Chính vì điều này, các chuyên gia đã gặp nhiều khó khăn trong việc giải đáp những hiện tượng kỳ bí xảy ra tại nơi đây. Đây cũng là lý do cho tới nay những điều bí ẩn xảy ra ở "nghĩa địa của quỷ" chưa được giải đáp. Liên quan đến khu vực kỳ bí này, một giả thuyết được đưa ra để lý giải những điều dị thường xảy ra tại "nghĩa địa của quỷ". Theo giả thuyết này, tác động của vụ nổ Tunguska xảy ra năm 1908 đã ảnh hưởng đến vùng đất này, trong đó có hệ động thực vật. Mời độc giả xem video: Bí ẩn rùng rợn nghĩa địa cổ Ai Cập (nguồn: VCT Now)

