Tin sốc: Tổng thống Mỹ Abraham Lincoln đồng tính?

Một số ông chủ Nhà Trắng vướng nghi án là người đồng tính. Tổng thống Mỹ Abraham Lincoln là một trong số đó. Thông tin này một lần nữa được nhắc đến trong cuốn "Courting Mr. Lincoln" của tác giả Louis Bayard. Trong cuốn sách trên, Louis Bayard viết về Tổng thống thứ 16 của Hoa Kỳ và mối quan hệ với người bạn thân Joshua Speed. Joshua Speed được cho là đã ngủ chung giường với Tổng thống Lincoln trong thời gian gần 4 năm. Không chỉ Louis Bayard, một số nhà văn khác cũng có chung quan điểm khi cho rằng Tổng thống Lincoln là người đồng tính. Trong số này có cuốn ''The American People'' do nhà văn Larry Kramer sáng tác. Không chỉ nhận định Tổng thống Mỹ Abraham Lincoln là người đồng tính, Larry Kramer còn cho rằng kẻ ám sát ông chủ Nhà Trắng này là John Wilkes Booth cũng thích nam giới. Theo Larry Kramer, Tổng thống Lincoln đã có quan hệ tình ái với một số người đàn ông, trong đó có cả John Wilkes Booth. Larry Kramer lý giải việc John Wilkes Booth bắn chết Tổng thống Lincoln ngày 14/4/1865 là vì thủ phạm yêu ông chủ Nhà Trắng nhưng bị từ chối tình cảm. Cho đến nay, những thông tin cho rằng Tổng thống Lincoln là người đồng tính chưa được kiểm chứng và xác thực. Do vậy, chúng chỉ là giả thuyết. Tuy nhiên, những câu chuyện về đời sống tình ái của Tổng thống Lincoln luôn thu hút sự quan tâm của dư luận.

