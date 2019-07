Tiểu nhân ám hại, 4 con giáp tan nát gia tài, "vác bị ăn xin" cuối tháng 7/2019

Tuổi Sửu: Thời gian cuối tháng 7/2019, người tuổi Sửu bước vào cục diện "Sửu Thìn Tương Phá", "Khiết Tài Trùng Trùng", nên dù rất chăm chỉ, tháo vát nhưng mọi việc của con giáp này đều không thuận lợi, phải bỏ ra rất nhiều công sức. Thời gian cuối tháng, do vận tiểu nhân đeo bám, nên người tuổi Sửu làm việc gì cũng dễ bị người khác đố kỵ, tìm cách phá hoại, gây nên nhiều thị phi trong cuộc sống. Tuổi Tý: Đối với người tuổi Tý, thời gian cuối tháng 7 là thời điểm vất vả bởi vấp phải "hạn tiểu nhân", gặp nhiều xui xẻo. Thời gian này, người tuổi Tý nên thận trọng trong mọi hành động, lời nói và không nên can dự vào việc của người khác, chỉ nên tập trung vào việc của bản thân để tránh tiểu nhân thừa cơ đâm sau lưng, gây ảnh hưởng tiêu cực đến danh tiếng và cuộc sống của con giáp này. Tuổi Mão: Thời gian cuối tháng 7/2019, người tuổi Mão gặp phải cục diện "Mão Thìn Tương Hại" nên cho dù có làm gì cũng bị tiểu nhân phá hoại. Thời gian này, người tuổi Mão nên bình tĩnh xử lý mọi tình huống phát sinh, không nên nóng vội mà khiến mọi việc trở nên rối rắm mà tạo cơ hội cho tiểu nhân có cơ hội đâm sau lưng và tạo nhiều phiền phức trong cuộc sống. Tuổi Thìn: Thời gian cuối tháng 7/2019, do vấp phải họa "tiểu nhân" nên người tuổi Thìn dễ gặp họa thị phi từ lời ăn tiếng nói. Do đó con giáp này cần bình tĩnh đừng không nên vì nóng giận mà nói ra những lời nói làm ảnh hưởng, tổn thương đến người khác, từ đó tiểu nhân có thể thừa cơ hãm hại. (Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc). Mời quý độc giả xem video: Truyền thuyết 12 con giáp. Nguồn: Youtube.

Tuổi Sửu: Thời gian cuối tháng 7/2019, người tuổi Sửu bước vào cục diện "Sửu Thìn Tương Phá", "Khiết Tài Trùng Trùng", nên dù rất chăm chỉ, tháo vát nhưng mọi việc của con giáp này đều không thuận lợi, phải bỏ ra rất nhiều công sức. Thời gian cuối tháng, do vận tiểu nhân đeo bám, nên người tuổi Sửu làm việc gì cũng dễ bị người khác đố kỵ, tìm cách phá hoại, gây nên nhiều thị phi trong cuộc sống. Tuổi Tý: Đối với người tuổi Tý , thời gian cuối tháng 7 là thời điểm vất vả bởi vấp phải "hạn tiểu nhân", gặp nhiều xui xẻo. Thời gian này, người tuổi Tý nên thận trọng trong mọi hành động, lời nói và không nên can dự vào việc của người khác, chỉ nên tập trung vào việc của bản thân để tránh tiểu nhân thừa cơ đâm sau lưng, gây ảnh hưởng tiêu cực đến danh tiếng và cuộc sống của con giáp này. Tuổi Mão: Thời gian cuối tháng 7/2019, người tuổi Mão gặp phải cục diện "Mão Thìn Tương Hại" nên cho dù có làm gì cũng bị tiểu nhân phá hoại. Thời gian này, người tuổi Mão nên bình tĩnh xử lý mọi tình huống phát sinh, không nên nóng vội mà khiến mọi việc trở nên rối rắm mà tạo cơ hội cho tiểu nhân có cơ hội đâm sau lưng và tạo nhiều phiền phức trong cuộc sống. Tuổi Thìn: Thời gian cuối tháng 7/2019, do vấp phải họa "tiểu nhân" nên người tuổi Thìn dễ gặp họa thị phi từ lời ăn tiếng nói. Do đó con giáp này cần bình tĩnh đừng không nên vì nóng giận mà nói ra những lời nói làm ảnh hưởng, tổn thương đến người khác, từ đó tiểu nhân có thể thừa cơ hãm hại. (Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc). Mời quý độc giả xem video: Truyền thuyết 12 con giáp. Nguồn: Youtube.