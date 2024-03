Tiên tri chấn động của bà Vanga về vận mệnh thế giới năm 2024

Baba Vanga (1911 - 1996) được mệnh danh là “Nostradamus của vùng Balkan” nổi tiếng với tài "nhìn thấu" tương lai. Đến nay, nhiều dự đoán của nhà tiên tri Vanga đã ứng nghiệm có thể kể đến như: thảm kịch Chernobyl (năm 1986), cái chết của Công nương Diana (1997), sự tan rã của Liên bang Xô Viết (1991), sự kiện 11/9 ở Mỹ (2001), sự kiện Brexit (2020)... Mặc dù qua đời từ năm 1996 nhưng những lời tiên tri của bà Vanga vẫn được ghi lại và chúng được cho là kéo dài tới tận năm 5079 - thời điểm mà bà cho rằng nhân loại sẽ diệt vong. Bà Vanga dự báo rằng thảm họa thiên nhiên sẽ gia tăng và liên tiếp xảy ra trong năm 2024, với số lượng cơn bão lũ, động đất, và hỏa hoạn tăng nhanh chóng. Bà còn cảnh báo về một trận động đất lớn ở khu vực vành đai Thái Bình Dương. Vanga tiên tri về một giai đoạn khủng hoảng kinh tế toàn cầu trong năm 2024, do tình trạng nợ gia tăng, căng thẳng địa chính trị, và sự dịch chuyển quyền lực kinh tế từ Tây sang Đông.Nhà tiên tri mù nhấn mạnh vào việc con người sẽ tìm ra phương pháp đánh bại bệnh ung thư trong năm 2024, đồng thời những tiến bộ trong việc điều trị bệnh Alzheimer sẽ mang lại hy vọng cho hàng triệu người. Năm 2024 được dự đoán là thời kỳ chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của máy tính lượng tử và trí tuệ nhân tạo, với tác động không nhỏ đến các lĩnh vực như tài chính, an ninh mạng và y tế. Bà Vanga cho rằng khai thác dầu mỏ sẽ bị thay thế bởi ngành năng lượng tái tạo, như năng lượng mặt trời, gió, và thủy triều, do những tác động tiêu cực của ngành công nghiệp truyền thống. Mời quý độc giả xem thêm video: "Nổi da gà" với 4 kịch bản ngày tận thế mà AI của Google "tiên tri".

