“Tiên học lễ, hậu học văn“: Ảnh quý về học trò Việt xưa

Thầy đồ ngồi trên phản theo theo dõi các học trò viết chữ, Việt Nam khoảng đầu thế kỷ 20. Tinh thần " Tiên học lễ, hậu học văn" rất được coi trọng trong nền giáo dục truyền thống của người Việt. Thầy giáo làng và các học trò tại một lớp học vùng ven Hà Nội, hình ảnh in trên tấm bưu thiếp đề năm 1909. Các học trò học chữ tại một lớp học điển hình với cơ sở vật chất rất đơn sơ ở thôn quê Việt Nam xưa. Ông giáo và những người trò nhỏ. Nhiều thế hệ đã nên người nhờ những lớp học mộc mạc như thế này. Thầy giáo Việt Nam giảng bài cho học trò tại một lớp học của trường tiểu học nam sinh ở Bắc Cạn thập niên 1920. Thầy và trò tại một trường học ở xứ Nam Kỳ xưa. Các giáo viên tại trường là người Việt. Học sinh trong một lớp tiểu học ở Thủ Thừa, Tân An (Long An). Học sinh tiểu học mặc đồng phục tại trường tư thục ở Vĩnh Long. Lớp học trong một ngôi chùa ở Rạch Giá. Mời quý độc giả xem video: Trường nữ sinh Hà Nội xưa | VTV24.

