Thiên đường mũ nón Hà Nội xưa bây giờ ra sao?

Phố Hàng Nón là con phố dài khoảng 220 mét, kéo dài từ phố Hàng Quạt đến phố Đường Thành ở phía Nam khu phố cổ Hà Nội. Đây nguyên là đất thôn Yên Nội, tổng Tiền Túc (sau đổi là tổng Thuận Mỹ), huyện Thọ Xương cũ. Ngày xưa, phố Hàng Nón cũ chỉ gồm một đoạn ngắn của phố Hàng Nón bây giờ, nằm ở khoảng giữa hai phố Hàng Điếu và Hàng Thiếc. Đoạn phía Tây phố Hàng Nón hiện tại (giáp phố Đường Thành) chỉ mới được mở từ năm 1920, còn đoạn phía Đông (từ ngã ba Hàng Hòm đến ngã ba Hàng Quạt) thì trước kia là một phần của phố Mã Vĩ. Đoạn phố cũ mang tên gọi Hàng Nón vì thời xưa ở đấy vốn có nhiều cửa hàng bán các loại nón khác nhau. Thời thuộc địa, người Pháp gọi phố này là rue des Chapeaux, nghĩa là phố Hàng Mũ, do họ không có từ tương đương với “nón” của người Việt. Năm 1945 phố lấy lại tên tiếng Việt là Hàng Nón. Nói về mặt hàng nón, vào đầu thế kỷ 20 trở về trước, người Hà Nội hầu như ai cũng đội nón khi ra đường. Đàn ông có nón dứa, nón lông có chóp bằng bạc hoặc đồng. Phụ nữ có nhiều loại nón hơn, sang thì dùng nón thúng quai thao, người lao động thì đội nón ba tầm hoặc nón chảo làm bằng lá gồi mềm. Từ cuối thập niên 1910, “mốt” đội nón không còn thịnh hành, chủ yếu chỉ còn được duy trì ở người có tuổi. Trong giới trung lưu thời này, đàn ông thường đội khăn bịt, che ô, phụ nữ dùng dù vải. Chỉ còn những người lao động chân tay mới dùng nón lá. Do vậy, các cửa hàng bán nón ở trong phố Hàng Nón thưa dần, về sau chỉ sót lại vài ba nhà giữ nghề cũ. Những chủ hiệu nón ở phố Hàng Nón dần dần chuyển sang bán cả mặt hàng khác. Ngày nay, các mặt hàng được buôn bán trên phố Hàng Nón khá phong phú, với một số mặt hàng đặc trưng. Góc Hàng Nón – Hàng Mành có một số cửa hàng chuyên bán nhạc cụ như trống, sáo, cồng chiêng, đàn guitar... Góc Hàng Nón – Hàng Thiếc có nhiều hàng bán đồ inox, khung nhôm – kính. Góc Hàng Nón – Hàng Hòm thì chuyên về các loại khung tranh, đề can, giấu dán tường... Hàng quán trên phố Hàng Nón khá phong phú, và đây là một trong những tuyến phố lý tưởng để khám phá ấm thực vỉa hè Hà Nội. Do sự phát triển của du lịch trong phố cổ Hà Nội, các cở sở lưu trú và văn phòng công ty du lịch cũng xuất hiện nhiều trên phố Hàng Nón từ những năm 2000 trở lại đây. Một số hình ảnh khác về phố Hàng Nón. Mời quý độc giả xem video: Nghe ca khúc Việt Nam quê hương tôi.

