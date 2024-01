Thập đại anh hùng mạnh nhất “Thủy Hử”, Lâm Xung không phải số 1

Ngọc Kỳ Lân Lư Tuấn Nghĩa được xem là anh hùng mạnh nhất "Thủy Hử". Trước khi gia nhập Lương Sơn Bạc, Lư Tuấn Nghĩa đã nổi danh thiên hạ với võ công cao cường, kỹ năng sử dụng côn quyền vô địch thiên hạ. Ông đã lập được nhiều chiến công hiển hách bao gồm: nam chinh Phương Lạp, đả bại Cao Cầu, chinh phạt nước Liêu... Xếp thứ hai trong danh sách 10 anh hùng mạnh nhất "Thủy Hử" là Lâm Xung. Ông là một trong Ngũ hổ tướng của Lương Sơn Bạc và rất giỏi sử dụng xà mâu. Thương pháp của ông được đánh giá thuộc hàng "xuất quỷ nhập thần". Quan Thắng đứng đầu trong Ngũ hổ tướng của Lương Sơn. Ông được nhà văn Thi Nại Am mô tả là một người trí dũng song toàn. Võ tướng này có ngoại hình cao lớn, khỏe mạnh, võ nghệ cao cường. Lỗ Trí Thâm có vóc dáng cao lớn, khỏe mạnh và có gương mặt đáng sợ. Ông là người nghĩa khí, chính trực. Mỗi khi ra chiến trận, ông đều là chiến binh dũng mãnh, thiện chiến, thuần thục chiến đấu cả trên lưng ngựa lẫn cận chiến. Trong đó, trong trận đấu 40 hiệp với Dương Chí, Lỗ Trí Thâm giành chiến thắng. Võ Tòng có sức khỏe và võ nghệ cao cường nên còn được dân gian gọi là "Nhị Lang Thần". Ông nổi tiếng với giai thoại tay không đánh bại hổ trên đồi Cảnh Dương, cứu dân làng khỏi hiểm họa lớn. Tần Minh là một hổ tướng dũng mãnh của Lương Sơn Bạc, nổi tiếng với việc dùng chùy. Do có tính nóng như lửa, khỏe mạnh, dũng cảm nên ông có biệt danh là "Tích lịch hỏa". Vị anh hùng này giỏi dùng binh khí hạng nặng nên đã đánh bại, tiêu diệt được nhiều kẻ thù nguy hiểm. Hô Diên Chước là vị đầu lĩnh thứ 8 của Lương Sơn Bạc. Ông có võ nghệ cao và sử dụng thuần thục 2 ngọn roi thép nên được mệnh danh là Song tiên. Sau khi gia nhập Lương Sơn Bạc, ông đã lập nhiều chiến công cho nghĩa quân Lương Sơn. Đổng Bình là vị đầu lĩnh thứ 15 của Lương Sơn Bạc. Vị anh hùng này giỏi chiến đấu, mỗi lần ra trận đều dùng 2 cây thương và hai lá cờ thêu câu đối "Anh hùng song thương tướng - Phong lưu vạn hộ hầu". Do vậy, ông được mệnh danh là Song thương tướng. Dương Chí có vết bớt màu xanh trên mặt nên có biệt danh là "Thanh diện thú". Ông từng có trận chiến bất phân thắng bại với Lâm Xung, Sách Siêu, Lỗ Trí Thâm... Hoa Vinh là vị đầu lĩnh xếp vị trí thứ 9 trong 108 anh hùng Lương Sơn Bạc. Ông có tài nghệ bắn cung tuyệt đỉnh, bách phát bách trúng. Ông đã có nhiều đóng góp to lớn cho nghĩa quân Lương Sơn. Với võ nghệ cao cường, ông bất phân thắng bại khi giao đấu với Tần Minh. Mời độc giả xem video: Nấm khổng lồ to hơn 1 quả bóng rổ tại Trung Quốc. Nguồn: VTV24.

