Hổ tướng nào mạnh nhất Thủy Hử khiến Tống Giang trả giá đắt?

Tống Giang, Lâm Xung, Quan Thắng... là những nhân vật nổi tiếng trong tác phẩm "Thủy Hử" của Thi Nại Am. Họ là những anh hùng Lương Sơn Bạc sở hữu võ nghệ cao cường, sức mạnh phi thường và đánh bại nhiều kẻ thù mạnh. Tuy nhiên, họ không phải là hổ tướng mạnh nhất "Thủy Hử". Theo các nhà nghiên cứu, hổ tướng mạnh nhất "Thủy Hử" là Thạch Bảo. Mãnh tướng này là một trong tứ đại tướng quân của Phương Lạp. Thạch Bảo được đánh giá cao bởi sự đa mưu túc trí, tài nghệ chiến đấu và bản lĩnh cao cường.Hổ tướng Thạch Bảo được mô tả có kỹ năng chiến đấu thượng thừa: “Quen dùng cây chùy lưu tinh đánh trăm đòn trăm trúng, cũng giỏi đánh Bích phong đao cắt sắt chặt đồng đâm xuyên ba lần giáp sắt”. Các anh hùng Lương Sơn Bạc từng có nhiều cuộc giao đấu với Thạch Bảo và chịu tổn thất không nhỏ về quân lực. Một số người bị Thạch Bảo đánh bại và giết chết. Trong số này, nổi bật là cuộc đối đầu giữa Thạch Bảo và các anh hùng Lương Sơn xảy ra khi Tống Giang - thủ lĩnh Lương Sơn Bạc - dẫn quân tấn công Hàng Châu. Vào thời điểm ấy, Hàng Châu là một thị trấn quan trọng thuộc sự kiểm soát của Phương Lạp. Là thân tín của Phương Lạp, Thạch Bảo nhận nhiệm vụ phòng thủ tại nơi này. Trong trận giao chiến đầu tiên, đội quân do Tống Giang chỉ huy giành được thắng lợi lớn do Thạch Bảo cố tình bộc lộ sự yếu kém. Theo đó, hai anh hùng Lương Sơn Bạc là Hoa Vinh và Tần Minh đã giết chết hai thuộc hạ của Thạch Bảo. Tiếp đến, Thạch Bảo rút quân về thành. Thấy vậy, Tống Giang cử Từ Ninh và Hác Tư Văn dẫn một nhóm binh sĩ đi do thám tình hình quân địch tại thành Hàng Châu mà không hay biết sẽ rơi vào bẫy mà Thạch Bảo đã bố trí từ trước. Do đánh giá thấp kẻ thù nên Từ Ninh và Hác Tư Văn rơi vào trận địa mai phục của Thạch Bảo rồi bị giết chết. Sau khi biết tin, Trương Thuận của Lương Sơn Bạc tìm cách thâm nhập vào thành Hàng Châu bằng đường thủy để do thám tình hình. Không ngờ, Thạch Bảo sớm có phòng bị anh hùng Lương Sơn sẽ đi bằng đường thủy nên tập kích Trương Thuận, giết chết cao thủ này. Sau khi đánh bại và tiêu diệt được 3 anh hùng Lương Sơn Bạc, Thạch Bảo dẫn quân trực tiếp giao chiến với đội quân của Tống Giang. Hai bên có những cuộc giao chiến ác liệt. Đội quân của Thạch Bảo dùng những mưu kế đã khiến Tống Giang tổn thất lớn, bao gồm mất Đặng Phi, Nguyễn Tiểu Nhị và Mạnh Khang. Về sau, đội quân Lương Sơn tấn công ồ ạt khiến lực lượng của Thạch Bảo phải gồng mình chống trả. Do biết không thể chống lại đội quân hùng hậu này nên Thạch Bảo liền vung kiếm tự sát tại đèo Ô Long sau khi đã tiêu diệt được nhiều anh hùng Lương Sơn Bạc. Ảnh trong bài mang tính minh họa. Mời độc giả xem video: Nấm khổng lồ to hơn 1 quả bóng rổ tại Trung Quốc. Nguồn: VTV24.

