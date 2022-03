Thần đồng tiên tri Ấn Độ dự báo "sốc" 3 vấn đề lớn năm 2022

Được mệnh danh là thần đồng tiên tri Ấn Độ, Abhigya Anand được nhiều người biết đến khi đăng tải những video dự đoán tình hình thế giới, đặc biệt là đại dịch COVID-19. Mới đây, thần đồng tiên tri Ấn Độ có đưa ra dự báo về những điều quan trọng sẽ xảy ra trong nửa đầu năm 2022. Đó là đại dịch Covid-19, thảm họa thiên nhiên, khủng hoảng lương thực và kỹ thuật số sinh học. Về đại dịch Covid-19, Thần đồng tiên tri Ấn Độ đã đưa ra dự báo về dịch bệnh trên thế giới. Anand từng nói rằng thế giới sẽ gặp khó khăn khi đối mặt với biến thể Omicron trong thời gian từ 10/12/2021 đến tháng 5/2022. Số lượng ca nhiễm biến thể này sẽ đạt đỉnh vào cuối tháng 4/2022. Ngoài ra, Abhigya Anand còn dự báo về sự xuất hiện của một biến chủng mới của virus SARS-CoV-2. Theo Anand, biến chủng này có thể được phát hiện vào tháng 4 tới đây. Nhà tiên tri này cho rằng, biến chủng mới này sẽ không gây ra nhiều tác động tiêu cực nên con người không cần quá lo lắng. Bên cạnh đó, theo Abhigya Anand, an ninh lương thực có liên quan đến nạn đói và sự thiếu hụt thực phẩm chất lượng/lành mạnh. Nạn đói cũng là 1 trong 7 thách thức lớn cùng diễn ra trên thế giới trong khoảng thời gian từ tháng 12/2021 đến tháng 5/2022 mà Abhigya Anand dự báo trước đó. Abhigya Anand cho biết, giới trẻ trên toàn thế giới chưa hiểu được mức độ nghiêm trọng của khủng hoảng an ninh lương thực, bởi cái họ nhìn thấy là thực phẩm đầy ắp trên các kệ hàng ở siêu thị, còn cái họ không thấy chính là những chuỗi cung ứng thực phẩm toàn cầu đang dần bị tác động nặng nề bởi biến đổi khí hậu/thời tiết khắc nghiệt gây hạn hán, thiếu nước; đại dịch Covid-19... Abhigya Anand cũng nhấn mạnh đến thiên tai/thời tiết khắc nghiệt mà con người phải đối mặt trong tương lai. Không giống như dịch bệnh (có vắc-xin chế ngự), thiên tai có thể xảy ra khắp nơi, không trừ một ai và khó có "vắc-xin" nào chế ngự được. Tạp chí Nature Communications công bố, hơn 40% lượng nông sản nhập khẩu của Liên minh châu Âu (EU) có thể trở nên "rất dễ bị tổn thương" do hạn hán vào giữa thế kỷ này do biến đổi khí hậu. Trong dự đoán của mình, Abhigya Anand có nhắc đến cụm từ "biodigital convergence - hội tụ kỹ thuật số sinh học" và nó có thể thay đổi tương lai thế giới, con người. Theo đó, Abhigya Anand cho rằng loài người sắp đạt được bước nhảy trong hội tụ kỹ thuật số sinh học. Chẳng hạn như khả năng quản lý các chức năng cơ thể, thay đổi bộ gen của con người và điều khiển máy móc bằng bộ não của chúng ta. Hay chuyển đổi mô hình kinh tế và thương mại, và các ngành như sản xuất, chăm sóc sức khỏe và nông nghiệp. Nó có thể thay đổi cách chúng ta hiểu bản thân và khiến chúng ta xác định lại những gì chúng ta coi là con người". Mời các bạn xem video: Trái đất trải qua tháng 9 nóng nhất trong lịch sử. Nguồn: THĐT

Được mệnh danh là thần đồng tiên tri Ấn Độ, Abhigya Anand được nhiều người biết đến khi đăng tải những video dự đoán tình hình thế giới, đặc biệt là đại dịch COVID-19. Mới đây, thần đồng tiên tri Ấn Độ có đưa ra dự báo về những điều quan trọng sẽ xảy ra trong nửa đầu năm 2022. Đó là đại dịch Covid-19, thảm họa thiên nhiên, khủng hoảng lương thực và kỹ thuật số sinh học. Về đại dịch Covid-19, Thần đồng tiên tri Ấn Độ đã đưa ra dự báo về dịch bệnh trên thế giới. Anand từng nói rằng thế giới sẽ gặp khó khăn khi đối mặt với biến thể Omicron trong thời gian từ 10/12/2021 đến tháng 5/2022. Số lượng ca nhiễm biến thể này sẽ đạt đỉnh vào cuối tháng 4/2022. Ngoài ra, Abhigya Anand còn dự báo về sự xuất hiện của một biến chủng mới của virus SARS-CoV-2. Theo Anand, biến chủng này có thể được phát hiện vào tháng 4 tới đây. Nhà tiên tri này cho rằng, biến chủng mới này sẽ không gây ra nhiều tác động tiêu cực nên con người không cần quá lo lắng. Bên cạnh đó, theo Abhigya Anand, an ninh lương thực có liên quan đến nạn đói và sự thiếu hụt thực phẩm chất lượng/lành mạnh. Nạn đói cũng là 1 trong 7 thách thức lớn cùng diễn ra trên thế giới trong khoảng thời gian từ tháng 12/2021 đến tháng 5/2022 mà Abhigya Anand dự báo trước đó. Abhigya Anand cho biết, giới trẻ trên toàn thế giới chưa hiểu được mức độ nghiêm trọng của khủng hoảng an ninh lương thực, bởi cái họ nhìn thấy là thực phẩm đầy ắp trên các kệ hàng ở siêu thị, còn cái họ không thấy chính là những chuỗi cung ứng thực phẩm toàn cầu đang dần bị tác động nặng nề bởi biến đổi khí hậu/thời tiết khắc nghiệt gây hạn hán, thiếu nước; đại dịch Covid-19... Abhigya Anand cũng nhấn mạnh đến thiên tai/thời tiết khắc nghiệt mà con người phải đối mặt trong tương lai. Không giống như dịch bệnh (có vắc-xin chế ngự), thiên tai có thể xảy ra khắp nơi, không trừ một ai và khó có "vắc-xin" nào chế ngự được. Tạp chí Nature Communications công bố, hơn 40% lượng nông sản nhập khẩu của Liên minh châu Âu (EU) có thể trở nên "rất dễ bị tổn thương" do hạn hán vào giữa thế kỷ này do biến đổi khí hậu. Trong dự đoán của mình, Abhigya Anand có nhắc đến cụm từ "biodigital convergence - hội tụ kỹ thuật số sinh học" và nó có thể thay đổi tương lai thế giới, con người. Theo đó, Abhigya Anand cho rằng loài người sắp đạt được bước nhảy trong hội tụ kỹ thuật số sinh học. Chẳng hạn như khả năng quản lý các chức năng cơ thể, thay đổi bộ gen của con người và điều khiển máy móc bằng bộ não của chúng ta. Hay chuyển đổi mô hình kinh tế và thương mại, và các ngành như sản xuất, chăm sóc sức khỏe và nông nghiệp. Nó có thể thay đổi cách chúng ta hiểu bản thân và khiến chúng ta xác định lại những gì chúng ta coi là con người". Mời các bạn xem video: Trái đất trải qua tháng 9 nóng nhất trong lịch sử. Nguồn: THĐT