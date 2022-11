Thấm thía 10 “triết lý nhân sinh” kinh điển nhất trong tiểu thuyết Kim Dung

Kim Dung mất đi nhưng những câu nói triết lý nhân sinh kinh điển dưới đây của ông thì vẫn còn mãi. 1. "Trên đời này không có gì là hoàn hảo. Một người vượt trăm ngàn đắng cay để tìm kiếm, đến khi nắm trong tay rồi cũng chỉ đến vậy, đôi khi vô tình lại đánh mất đi những thứ vốn nằm trong tay mình" - Tiếu ngạo giang hồ 2. "Nếu tơ tình chém một lần đã đứt, thì đó không phải tơ tình" - Tuyết sơn phi hồ. 3. "Trên đời này, hợp tan biến ảo. Mọi sự đều có may rủi, sự khác biệt của người may mắn và người không may cuối cùng đều đến từ bản tính mỗi người." - Thần điêu đại hiệp. 4. “Có nỗi khổ không nói ra được, đó mới là khổ thực sự” - Thiên long bát bộ. 5. “Làm người có thể lơ mơ thì cứ lơ mơ, cuộc sống hãy buông lỏng hết cỡ” - Lộc đỉnh ký. 6. “Thông minh quá ắt tổn thương, tình sâu quá ắt tổn thọ, mạnh mẽ quá ắt chịu nhục, vậy nên, hãy là người quân tử khiêm nhường, ấm áp như ngọc sáng” - Thư kiếm ân cừu lục. 7. "Trước mặt cũng có mưa lớn, chạy đi đâu mà không ướt như nhau?" - Anh Hùng Xạ Điêu. 8. "Hễ ai không chung tình với quá khứ thì sẽ không chung tình với hiện tại và tương lai"- Tiếu Ngạo Giang Hồ. 9. "Sách đến khi dùng mới hận mình đọc ít, thịt đến khi miếng ngon mới hận mình đã ăn quá nhiều" - Lộc đỉnh ký. 10. "Dù có tốt hơn nữa? Dung Nhi của ta cũng hơn nàng ta cả trăm lần" - Thần điêu đại hiệp. Kim Dung (10/3/1924 – 30/10/2018) là một trong những nhà văn có tầm ảnh hưởng nhất đến văn học Trung Quốc hiện đại, ông được xem là người viết tiểu thuyết võ hiệp thành công nhất lịch sử. >>>Xem thêm video: Dấu ấn của "Minh chủ võ hiệp" Kim Dung (Nguồn: VTV24).

