Tàu sân bay đầu tiên của Mỹ đã bị đánh chìm như thế nào?

USS Langley (CV-1) là tàu sân bay đầu tiên của quân đội Mỹ. Được hạ thủy lần đầu tiên vào năm 1912, ban đầu nó là một tàu vận tải than của hải quân có tên gọi Jupiter. Sau Thế chiến I, tàu Jupiter được chuyển đổi thành tàu sân bay và được đổi tên thành Langley, theo tên nhà tiên phong trong ngành hàng không Samuel Pierpont Langley. Nó có ký hiệu trên thân là CV-1. Sau năm 1937, 40% đường băng nằm phía trước của Langley đã bị cắt bỏ, nhằm cải biến nó sang tàu chuyên dụng cho thủy phi cơ, một căn cứ di động cho các phi đội máy bay ném bom tuần tra. Khi thế chiến II nổ ra, USS Langlei đang là một thành viên thuộc Hạm đội Châu Á ở Philippines. Ngày 8/12/1941, sau khi Nhật Bản tấn công Philippines, nó rời di chuyển tới Australiavà tham gia hỗ trợ quân đội nước này trong việc tuần tra. Ngày 22/2, tàu sân bay Langley chở theo 32 máy bay chiến đấu Warhawk, rời đi tham gia đoàn tàu hỗ trợ quân Đồng minh trong trận chiến chống lại quân Nhật ở Đông Ấn Hà Lan (Indonesia). Ngày 27/2, tàu Langley khởi hành đến cảng Tjilatjap, Java. Khi còn cách 74 dặm về phía Nam của Java, con tàu sân bay đã gặp hai tàu khu trục hộ tống. Đó cũng là lúc nó bất ngờ bị chín máy bay ném bom của Nhật tấn công. Hai chiếc máy bay ném bom đầu tiên của Nhật đều trượt mục tiêu vì chúng bay quá cao, nhưng vận may của Langley đã không còn trong lần ném bom thứ ba. Tổng cộng USS Langley bị trúng bom ba lần, khiến các máy bay trên sàn đáp của nó bốc cháy và bản thân con tàu bắt đầu lật nghiêng, mất khả năng điều hướng. Chỉ huy McConnell nhanh chóng ra lệnh rời bỏ Langley, và các tàu khu trục hộ tống đã có thể đưa thủy thủ đoàn của ông đến nơi an toàn. Trong số 300 thành viên thủy thủ đoàn, chỉ có 16 người thiệt mạng. Sau đó, các tàu khu trục đã đánh chìm Langley để nó không rơi vào tay quân Nhật. Tàu sân bay đầu tiên của Mỹ đã chấm dứt sự tồn tại của mình như vậy.

