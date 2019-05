Tận mục thủy quái khổng lồ đánh chìm tàu thuyền trong tích tắc

Kraken là thủy quái khổng lồ nổi tiếng trong các truyền thuyết ở Scandinavia. Sinh vật thần thoại này gây chú ý bởi hình dáng to lớn giống bạch tuộc hay mực. Tương truyền, thủy quái Kraken có chiều dài cơ thể lên tới 1,6 km. Cơ thể nó to lớn đến mức có nhiều khi người đi biển nhầm lẫn nó là một hòn đảo. Tuy nhiên, khi Kraken nổi hẳn lên trên mặt nước cùng với các xúc tu thì nó khiến con người khiếp sợ. Nguyên do là bởi thủy quái đáng sợ này có cơ thể to lớn nên cần lượng thức ăn cực nhiều để sinh tồn. Thủy quái Kraken có thói quen kiếm ăn ở những vùng biển có nhiều cá. Nó sử dụng những con cá nhỏ làm mồi để thu hút những con cá lớn hơn đến gần rồi nuốt chửng toàn bộ. Kraken được cho chính là hung thủ gây ra các xoáy nước nguy hiểm khiến người đi biển lo lắng, sợ hãi rơi vào đó sẽ khó toàn mạng trở ra. Không những vậy, nhiều lúc thủy quái Kraken còn dùng xúc tu bao trọn tàu thuyền rồi kéo con tàu xuống đáy biển sâu. Hậu quả là mọi người có mặt trên tàu chịu chung số phận bi thương với con tàu xấu số. Mời quý độc giả xem video: Phát hiện lỗ đen quái vật lớn bằng 1 tỷ Mặt trời (nguồn: VTC14).

Kraken là thủy quái khổng lồ nổi tiếng trong các truyền thuyết ở Scandinavia. Sinh vật thần thoại này gây chú ý bởi hình dáng to lớn giống bạch tuộc hay mực. Tương truyền, thủy quái Kraken có chiều dài cơ thể lên tới 1,6 km. Cơ thể nó to lớn đến mức có nhiều khi người đi biển nhầm lẫn nó là một hòn đảo. Tuy nhiên, khi Kraken nổi hẳn lên trên mặt nước cùng với các xúc tu thì nó khiến con người khiếp sợ. Nguyên do là bởi thủy quái đáng sợ này có cơ thể to lớn nên cần lượng thức ăn cực nhiều để sinh tồn. Thủy quái Kraken có thói quen kiếm ăn ở những vùng biển có nhiều cá. Nó sử dụng những con cá nhỏ làm mồi để thu hút những con cá lớn hơn đến gần rồi nuốt chửng toàn bộ. Kraken được cho chính là hung thủ gây ra các xoáy nước nguy hiểm khiến người đi biển lo lắng, sợ hãi rơi vào đó sẽ khó toàn mạng trở ra. Không những vậy, nhiều lúc thủy quái Kraken còn dùng xúc tu bao trọn tàu thuyền rồi kéo con tàu xuống đáy biển sâu. Hậu quả là mọi người có mặt trên tàu chịu chung số phận bi thương với con tàu xấu số. Mời quý độc giả xem video: Phát hiện lỗ đen quái vật lớn bằng 1 tỷ Mặt trời (nguồn: VTC14).