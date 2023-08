Tai nạn hàng không thảm khốc nhất: 520 người chết vì lỗi khó ngờ

Ngày 12/8/1985, chuyến bay Japan Airlines số hiệu 123 trên chiếc máy bay Boeing 747SR đã gặp một tai nạn kinh hoàng, khiến nó trở thành một trong những vụ tai nạn hàng không thảm khốc nhất trong lịch sử. Chuyến bay này dự kiến cất cánh từ sân bay Tokyo Haneda đến thành phố Osaka với 509 hành khách và 15 phi hành đoàn trên bảng đăng ký. Chuyến bay 123 của Japan Airlines đã là một cuộc hành trình đáng nhớ, bởi Nhật Bản đang chuẩn bị đón ngày lễ Obon, một dịp quan trọng để các gia đình đoàn tụ. Nhu cầu trở về nhà bên gia đình của nhiều người đã làm cho chuyến bay này trở nên đông đúc hơn bình thường. Lúc 18h12 (giờ địa phương), chiếc Boeing 747SR cất cánh từ đường băng 16L một cách bình thường. Tuy nhiên, chỉ sau 12 phút, một vụ nổ kinh hoàng đã xảy ra, làm máy bay lắc lư mạnh và trần phía trên nhà vệ sinh phía sau máy bay bị xé toạc. Mặt nạ dưỡng khí trong cabin cùng thông báo tự động được kích hoạt, gây hoảng loạn và sợ hãi cho toàn bộ hành khách. Mọi thông số không cho thấy bất thường, nhưng phi công nhanh chóng nhận thấy áp lực dầu bên trong hệ thống điều khiển thủy lực đang giảm nhanh chóng. Máy bay bắt đầu mất kiểm soát và liên tục bị đổi hướng. Trong hoảng loạn, phi công và phi hành đoàn đã cố gắng kiểm soát máy bay và tìm cách hạ cánh khẩn cấp, nhưng cơn ác mộng chỉ càng lúc trở nên tồi tệ hơn. Máy bay lao xuống với tốc độ khủng khiếp, khoảng 5.500m/phút. Số phận của chuyến bay 123 đã được định đoạt khi nó va vào khu rừng rậm trên núi Osutaka (Takamagahara) sau 32 phút kể từ khi cất cánh. Đầu cánh phải và động cơ số 4 bị đập vào cây cối và đứt lìa. Máy bay tiếp tục va vào một sườn núi và trượt dài vào một khe núi khác. Cuối cùng, máy bay lật ngược trước khi dừng lại và phát nổ, văng các mảnh vỡ ra khắp nơi. Hiện trường thảm khốc nơi chiếc máy bay rơi xuống được mô tả như tận thế với đống đổ nát tan tành. Nhưng điều kinh ngạc là, sau khi vụ tai nạn xảy ra, đội cứu hộ đến hiện trường và lầm tưởng không còn ai sống sót. Tuy nhiên, 14 giờ sau khi máy bay rơi, họ phát hiện tới 4 hành khách đã may mắn sống sót. Họ là Yumi Ochiai, Keiko Kawakami, Hiroko Yoshizaki và Mikiko Yoshizaki. Những câu chuyện kinh hoàng từ những hành khách sống sót kể lại những khoảnh khắc đau lòng mà họ phải chịu đựng trong đêm lạnh giá ở hiện trường tai nạn. Nguyên nhân gây ra vụ tai nạn cuối cùng được xác định là do mất gần như toàn bộ phần đuôi máy bay, chứa hệ thống thủy lực khiến cho máy bay mất kiểm soát. Các nhóm nghiên cứu sau đó đã khám phá ra rằng 7 năm trước đó, máy bay đã gặp một tai nạn liên quan đến lỗi "dập đuôi" khi cất cánh. Quy trình sửa chữa sau đó đã không thực hiện đúng quy trình khiến cho vách ngăn bị thủng không được nối bằng đủ số lượng đinh tán. Điều này đã làm đinh tán phải chịu lực nén gấp đôi so với thông thường. Vụ tai nạn chuyến bay Japan Airlines số hiệu 123 đã gây xót xa và đau lòng cho hàng trăm gia đình và người thân của những người đã mất trong thảm kịch này. Hiện nay, chiếc máy bay Boeing 747SR đó và di vật của những nạn nhân đã được trưng bày tại bảo tàng của hãng hàng không Japan Airlines, như một nơi tưởng nhớ và cảnh báo về những nguy hiểm tiềm ẩn trong ngành hàng không. Mời quý độc giả xem thêm video: Tai nạn hàng không hy hữu khó tin: Máy bay bung nóc giữa trời.

Ngày 12/8/1985, chuyến bay Japan Airlines số hiệu 123 trên chiếc máy bay Boeing 747SR đã gặp một tai nạn kinh hoàng, khiến nó trở thành một trong những vụ tai nạn hàng không thảm khốc nhất trong lịch sử. Chuyến bay này dự kiến cất cánh từ sân bay Tokyo Haneda đến thành phố Osaka với 509 hành khách và 15 phi hành đoàn trên bảng đăng ký. Chuyến bay 123 của Japan Airlines đã là một cuộc hành trình đáng nhớ, bởi Nhật Bản đang chuẩn bị đón ngày lễ Obon, một dịp quan trọng để các gia đình đoàn tụ. Nhu cầu trở về nhà bên gia đình của nhiều người đã làm cho chuyến bay này trở nên đông đúc hơn bình thường. Lúc 18h12 (giờ địa phương), chiếc Boeing 747SR cất cánh từ đường băng 16L một cách bình thường. Tuy nhiên, chỉ sau 12 phút, một vụ nổ kinh hoàng đã xảy ra, làm máy bay lắc lư mạnh và trần phía trên nhà vệ sinh phía sau máy bay bị xé toạc. Mặt nạ dưỡng khí trong cabin cùng thông báo tự động được kích hoạt, gây hoảng loạn và sợ hãi cho toàn bộ hành khách. Mọi thông số không cho thấy bất thường, nhưng phi công nhanh chóng nhận thấy áp lực dầu bên trong hệ thống điều khiển thủy lực đang giảm nhanh chóng. Máy bay bắt đầu mất kiểm soát và liên tục bị đổi hướng. Trong hoảng loạn, phi công và phi hành đoàn đã cố gắng kiểm soát máy bay và tìm cách hạ cánh khẩn cấp, nhưng cơn ác mộng chỉ càng lúc trở nên tồi tệ hơn. Máy bay lao xuống với tốc độ khủng khiếp, khoảng 5.500m/phút. Số phận của chuyến bay 123 đã được định đoạt khi nó va vào khu rừng rậm trên núi Osutaka (Takamagahara) sau 32 phút kể từ khi cất cánh. Đầu cánh phải và động cơ số 4 bị đập vào cây cối và đứt lìa. Máy bay tiếp tục va vào một sườn núi và trượt dài vào một khe núi khác. Cuối cùng, máy bay lật ngược trước khi dừng lại và phát nổ, văng các mảnh vỡ ra khắp nơi. Hiện trường thảm khốc nơi chiếc máy bay rơi xuống được mô tả như tận thế với đống đổ nát tan tành. Nhưng điều kinh ngạc là, sau khi vụ tai nạn xảy ra, đội cứu hộ đến hiện trường và lầm tưởng không còn ai sống sót. Tuy nhiên, 14 giờ sau khi máy bay rơi, họ phát hiện tới 4 hành khách đã may mắn sống sót. Họ là Yumi Ochiai, Keiko Kawakami, Hiroko Yoshizaki và Mikiko Yoshizaki. Những câu chuyện kinh hoàng từ những hành khách sống sót kể lại những khoảnh khắc đau lòng mà họ phải chịu đựng trong đêm lạnh giá ở hiện trường tai nạn. Nguyên nhân gây ra vụ tai nạn cuối cùng được xác định là do mất gần như toàn bộ phần đuôi máy bay, chứa hệ thống thủy lực khiến cho máy bay mất kiểm soát. Các nhóm nghiên cứu sau đó đã khám phá ra rằng 7 năm trước đó, máy bay đã gặp một tai nạn liên quan đến lỗi "dập đuôi" khi cất cánh. Quy trình sửa chữa sau đó đã không thực hiện đúng quy trình khiến cho vách ngăn bị thủng không được nối bằng đủ số lượng đinh tán. Điều này đã làm đinh tán phải chịu lực nén gấp đôi so với thông thường. Vụ tai nạn chuyến bay Japan Airlines số hiệu 123 đã gây xót xa và đau lòng cho hàng trăm gia đình và người thân của những người đã mất trong thảm kịch này. Hiện nay, chiếc máy bay Boeing 747SR đó và di vật của những nạn nhân đã được trưng bày tại bảo tàng của hãng hàng không Japan Airlines, như một nơi tưởng nhớ và cảnh báo về những nguy hiểm tiềm ẩn trong ngành hàng không. Mời quý độc giả xem thêm video: Tai nạn hàng không hy hữu khó tin: Máy bay bung nóc giữa trời.