Sửng sốt cảnh tượng ở ngọn núi đỉnh bằng nổi tiếng nhất thế giới

Nằm trên lãnh thổ Venezuela, có độ cao 2.772m so với mực nước biển, Roraima được coi là ngọn núi đỉnh bằng kỳ vĩ nhất thế giới. Ảnh: Steppes Travel.Đỉnh núi có diện tích mặt phẳng 31 km2, được một nhà thám hiểm người Anh phát hiện vào năm 1596. Ảnh: Redfern Adventures.Ngọn núi đỉnh bằng này là một trong những phần còn sót lại sau quá trình đứt gẫy của một cao nguyên sa thạch có niên đại vào khoảng 2 tỷ năm trước. Ảnh: The Trek Blog.Trái ngược với những đỉnh núi hình chóp thông thường, núi đỉnh bằng là những ngọn núi hiếm gặp có đỉnh bằng phẳng và trải rộng như một vùng bình nguyên... BNamericas.Bao quanh ngọn núi Roraima là những vách đá dựng đứng. Ảnh: The Trek Blog.Trong những ngày nhiều mây, đỉnh núi như một thiên đường thực sự với mây trắng vây quanh bốn phía. Ảnh: WeTrek.Bởi sự tách biệt hoàn toàn với khu rừng rậm dưới mặt đất, gần 1/3 các loài thực vật ở đỉnh Roraima là loài đặc hữu. Ảnh: Medium.Roraima bắt đầu trở nên nổi tiếng vào năm 1912 khi nhà văn viết truyện trinh thám nổi tiếng Conan Doyle viết tác phẩm viễn tưởng “Thế giới bị mất” với bối cảnh là ngọn núi này. Ảnh: Travel with the Smile.Tác phẩm của Conan Doyle kể về một đội thám hiểm đi tìm kiếm những loài thực vật cổ xưa và khủng long vẫn còn tồn tại sau hàng chục triệu năm trên đỉnh ngọn núi biệt lập. Ảnh: Got2Globe.Núi Roraima và thác nước Angel chảy từ ngọn núi này còn là ý tưởng hình ảnh cho “thác Thiên Đường” trong bộ phim hoạt hình nổi tiếng Up đã đoạt 2 giải Oscar năm 2009. Ảnh: Adventure Peaks.Những du khách ưa mạo hiểm có thể chinh phục đỉnh Roraima bằng cách đi theo con đường duy nhất, như một cầu thang tự nhiên vượt qua những vách núi hiểm trở. Ảnh: Travel with the Smile. Một số hình ảnh khác về núi đỉnh bằng Roraima. Ảnh: The Trek Blog. Ảnh: Rádio Monte Roraima FM. Ảnh: Sidetracked Magazine. Ảnh: Travel with the Smile. Mời quý độc giả xem video: Khám phá công viên trung tâm New York, Mỹ. Nguồn: VTV24.

