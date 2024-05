Sững người thấy thứ bên trong gối ngủ của Từ Hi Thái hậu

Từ Hi Thái hậu là một trong những người phụ nữ nổi tiếng và quyền lực nhất nhà Thanh dưới thời phong kiến. Bà có cuộc sống vô cùng xa hoa, mọi đồ dùng như trang phục, trang sức, đồ ăn... đều là những thứ tốt nhất. Trong số các món đồ dùng, Từ Hi Thái hậu rất thích một chiếc gối ngủ và thường dùng nó để có một giấc ngủ thoải mái, êm ái. Bên ngoài chiếc gối ngủ của Lão Phật Gia có thêu hoa văn tinh xảo. Trong khi đó, bên trong có hoa cúc phơi khô và một số loại thảo dược quý hiếm. Chúng không chỉ có mùi thơm mà còn có tác dụng an thần, trị khó ngủ, lưu thông khí huyết. Tuy nhiên, vào năm 1900, kinh thành Bắc Kinh xảy ra bạo loạn nên Từ Hi Thái hậu và hoàng đế Quang Tự vội vã rời khỏi Tử Cấm Thành. Do rời đi gấp rút nên Lão Phật Gia không kịp mang theo chiếc gối yêu thích trên. Khi ấy, một cung nữ đi theo hầu Từ Hi Thái hậu có tên Lý Hồng Chương phải ở lại Tử Cấm Thành. Nhân cơ hội tình hình hỗn loạn, cung nữ này lấy trộm chiếc gối yêu thích của Lão Phật Gia rồi bỏ trốn khỏi cung. Cung nữ này trở về quê nhà Tây An sinh sống. Một số người cho rằng, cung nữ Lý Hồng Chương lấy trộm gối ngủ yêu thích của Từ Hi Thái hậu có thể là vì muốn bán lấy một khoản tiền lớn để bắt đầu cuộc sống mới. Tuy nhiên, cung nữ này không hề đem bán mà giữ nó đến cuối đời. Sau khi trở lại Tử Cấm Thành, Từ Hi Thái hậu cho người đi tìm nhưng không tìm thấy chiếc gối yêu thích. Dù vậy, bà không truy cứu ai bởi biết được sau khi bà rời Tử Cấm Thành thì có nhiều thứ bị xáo trộn. Thêm nữa, chiếc gối đó cũng không phải kỳ trân dị bảo nên không phải nhất quyết đi tìm. Do vậy, cung nữ Lý Hồng Chương không bị triều đình điều tra và sống yên ổn đến cuối đời. Khi cận kề cái chết, bà nói với con cháu về nguồn gốc chiếc gối đã lấy đi từ Tử Cấm Thành. Tuy nhiên, người nhà của Lý Hồng Chương không tin chiếc gối cũ kỹ đó là món đồ từng được Từ Hi Thái hậu sử dụng. Do vậy, họ quyết định đem giặt gối. Khi mở vỏ gối ra, họ phát hiện bên trong có 4 viên ngọc tuyệt đẹp. Nghi ngờ đó có thể là bảo vật nên người nhà của Lý Hồng Chương nhờ chuyên gia thẩm định. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, các chuyên gia khẳng định đó là 4 viên dạ minh châu quý hiếm. Chính quyền đề nghị trao thưởng cho gia đình của Lý Hồng Chương số tiền 100.000 Nhân dân tệ (khoảng 350 triệu đồng) vì giao nộp cổ vật. Dù vậy, gia đình của cung nữ trên nhất quyết không nhận tiền thưởng. Mời độc giả xem video: Trung Quốc yêu cầu Ban giám hiệu ăn cùng học sinh. Nguồn: HDT.

