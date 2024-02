Mở nắp quan tài Từ Hi, kẻ trộm run rẩy thấy cảnh tượng này

Từ Hi Thái Hậu là một trong những người phụ nữ quyền lực nhất trong lịch sử Trung Quốc. Bà nắm quyền khuynh đảo triều chính nhà Thanh trong gần 50 năm. Vào ngày 15/11/1908, vị thái hậu quyền lực của nhà Thanh trút hơi thở cuối cùng ở điện Nghi Loan. Khi đó, bà 73 tuổi. Do lăng mộ dành cho Từ Hi Thái Hậu khi đó chưa được xây xong nên triều đình tạm hoãn tiến hành việc chôn cất. Phải tới tháng 11/1909, triều đình nhà Thanh mới tiến hành tang lễ cho Từ Hi Thái hậu và chôn cất bà trong Thanh Đông Lăng cùng với kho báu tùy táng giá trị gồm vô số vàng bạc châu báu, kỳ trân dị bảo... Sau khi hoàn tất các nghi lễ, Thanh Đông Lăng được niêm phong và có quân lính bảo vệ. Tuy nhiên, sau khi nhà Thanh sụp đổ, không còn ai trông coi Thanh Đông Lăng. Vì vậy, không ít kẻ trộm mộ dòm ngó kho báu tại nơi an nghỉ của Từ Hi Thái Hậu. Trong số này có Tôn Điện Anh. Vào tháng 7/1928, Tôn Điện Anh cầm toán quân xâm phạm Thanh Đông Lăng. Để che mắt dư luận, gã tuyên bố với bên ngoài là phong tỏa khu vực để diễn tập quân sự. Trên thực tế, nhóm của Tôn Điện Anh tìm cách đột nhập vào bên trong lăng mộ để vơ vét bảo vật. Sau khi đột nhập được vào bên trong, Tôn Điện Anh và đồng bọn nhanh chóng lấy đi những ngọc ngà châu báu giá trị. Khi mở nắp quan tài, chúng kinh ngạc khi thấy Từ Hi Thái hậu giống như đang nằm ngủ. Thi thể của bà không có dấu hiệu phân hủy. Tôn Điện Anh đã lấy được một viên dạ minh châu phát ra ánh sáng màu xanh lục ở trong miệng của Từ Hi Thái hậu. Một số chuyên gia cho rằng, chính viên dạ minh châu trên đã giúp bảo quản thi hài vị thái hậu này vẹn nguyên suốt 20 năm. Đây chính là lý do vì sao ngay sau khi Tôn Điện Anh lấu viên dạ minh châu thì thi hài Từ Hi Thái Hậu bắt đầu trở nên đen sì rồi nhanh chóng bị phân hủy. Tuy nhiên, đến nay, giới khảo cổ vẫn chưa tìm được viên dạ minh châu mà Tôn Điện Anh đã lấy cắp nên chưa thể xác định nó có thực sự giúp bảo quản nguyên vẹn thi hài Từ Hi Thái Hậu suốt 20 năm hay không. Để giải mã bí ẩn này, các chuyên gia cần phải tiến hành nghiên cứu sâu hơn. Do tình trạng thi hài Từ Hi Thái Hậu không còn vẹn nguyên vì bị Tôn Điện Anh và những kẻ trộm mộ hủy hoại nên việc đi tìm lời giải cho vấn đề này không hề dễ dàng. Mời độc giả xem video: Cả Từ Hi Thái hậu và Hòa Thân đều phát cuồng với thứ xa xỉ này.

