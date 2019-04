Sự thật về người phụ nữ có nét tướng cười hở lợi

Cười hở lợi là gì?

Cười hở lợi có tên gọi trong tiếng anh là Gummy Smile. Hiểu theo một nghĩa đơn giản nhất là khi cười chúng ta sẽ nhìn thấy cả phần lợi bị hở ra kèm với răng. Đúng lý thuyết thì chân răng và cổ răng có khoảng cách quá nhiều so với bình thường nhiều hơn 3mm. Thường thì cười hở lợi gây mất thẩm mỹ và nụ cười trở nên kém duyên hơn.

Có khá nhiều nguyên nhân gây ra việc cười hở lợi như do bẩm sinh răng nhô ra phía trước, cấu trúc xương ổ răng dầy khiến khi cười nói môi bị đẩy lên cao, do môi bị dị tật, do răng ngắn hơn bình thường. Cười hở lợi thực sự là một khuyết điểm khó có khả năng khắc phục nhất. Con gái khi cười là xinh nhất, vậy mà những ai mắc phải tật cười hở lợi lại biến nụ cười thành khoảnh khắc xấu.

Ảnh minh họa. Phụ nữ cười hở lợi nói lên điều gì?



Tính nết không trung thực

Đa số những người cười hở lợi đều thiếu trung thực, ăn nói giảo biện, thích thêm thắt, nhân hóa câu chuyện và đặc biệt là hay đổ thêm dầu vào lửa để “đốt nhà” người khác. Cũng vì tính cách này mà họ rất hay lân la, hóng hớt để nghe ngóng mọi chuyện xung quanh rồi có cái buôn dưa lê, bán dưa chuột.

Bởi vậy, nếu có việc gì quan trọng hay bí mật thì chớ dại chia sẻ với những ai có tướng cười hở lợi.

Ghen tuông mù quáng

Đàn bà có tướng cười hở lợi thường ghen tuông rất mù quáng. Chỉ cần thấy chồng cười hay nói chuyện với người khác giới lâu 1 chút là y như rằng họ đã nổi đóa lên, dùng đủ mọi lời nói để sỉ nhục, buộc chồng khai nhận.

Cũng chính vì tính cách này mà họ đã vô tình đẩy cuộc hôn nhân, mối quan hệ với chồng dần rơi vào bước đường cùng, không cách nào cứu vãn nổi khiến không khí trong nhà luôn bí bách, mệt mỏi và có thể ly hôn bất cứ khi nào.

Không nữ tính, hay đa tình, lăng nhăng

Nếu đã cười hở lợi còn cộng thêm lợi thâm, môi mỏng, miệng rộng, cười không cân thì đích thị đó là con người không mấy nữ tính, hay lăng nhăng, đa tình. Có chút nhan sắc cộng thêm tài ăn nói lẻo mép, đưa đẩy giỏi nên người khác giới nhanh chóng bị những cô gái này thu hút. Thế nhưng, ngay cả khi đã lập gia đình thì họ vẫn không thể bỏ được cái tật ấy khiến cho chồng tối ngày ghen tuông, không cẩn thận còn cãi vã, xung khắc rồi đứt gánh giữa đường.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm