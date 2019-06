Sự thật té ngửa về "tri kỷ" người Do Thái của Hitler

Emil Maurice là một nhân vật nổi tiếng Thế chiến 2. Y là một trong những người sáng lập lực lượng SS khét tiếng của Đức quốc xã dưới sự lãnh đạo của trùm phát xít Hitler. Maurice được cho là nhân vật quyền lực số 2 của lực lượng SS. Theo đó, dù có xuất thân là người Do Thái nhưng Maurice vẫn có con đường "quan lộ" thuận lợi trong chính quyền Đức quốc xã. Nhiều người không thể ngờ rằng, Maurice là một người Do Thái và thậm chí có quan hệ gần gũi, thân cận với nhà độc tài Hitler. Cụ thể, Maurice là một phần của đảng Quốc xã ngay từ những ngày đầu. Maurice cùng với Hitler gia nhập lực lượng Sturmabteilung từ sớm. Thậm chí, cả 2 cùng tham gia cuộc đảo chính nhà hàng bia năm 1923 nhằm phá hoại chính quyền bang Bayern. Cuộc đảo chính trên thất bại nên Hitler bị tống vào tù. Maurice trở thành bạn tù của nhà độc tài tương lai nước Đức. Trong thời gian ngồi tù, Maurice còn được cho là giúp Hitler viết cuốn hồi ký Mein Kampf gây rúng động dư luận. Tuy nhiên, mối quan hệ của Maurice và Hitler bị "sứt mẻ" khi cả hai được cho là có quan hệ tình ái với Geli Raubal. Geli Raubal là cháu gái của Hitler. Cô gái trẻ này có tình cảm với hai Hitler cũng như quan chức SS có xuất thân Do Thái. Dù giữa Hitler và Maurice có khúc mắc về Geli Raubal nhưng nhà độc tài Đức quốc xã vẫn đứng ra bảo vệ người từng kề vai sát cánh với y từ những ngày đầu xây dựng nên chế độ phát xít. Thậm chí, khi được cấp dưới đề nghị trục xuất Maurice ra khỏi SS vì xuất thân là người Do Thái thì Hitler tuyên bố rằng anh là là người Aryan cao quý. Video: Hitler còn sống sau Thế chiến 2 (nguồn: VTC14)

