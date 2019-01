Sự thật sốc thuật "ướp xác người sống" của thiền sư Nhật Bản

Phương pháp tự ướp xác nổi tiếng của các thiền sư Nhật Bản do nhà sư Kukai sống vào khoảng thế kỷ thứ 9. Nhà sư Kukai là người đã sáng lập ra dòng tu bí truyền Shingon trong đạo Phật. Nhà sư này đã tự mình thử nghiệm phương pháp tự ướp xác trước khi truyền lại cho các đệ tử. Quá trình tự ướp xác diễn ra trong khoảng hơn 3.000 ngày. Theo đó, nhà sư phải tuân thủ chế độ ăn uống đặc biệt để đẩy chất béo ra khỏi cơ thể như ăn các loại hạt, uống trà độc, ngồi thiền... Nếu quá trình ướp xác thành công thì thi hài nhà sư sẽ còn nguyên vẹn. Khi ấy, nhà sư sẽ được tôn là Phật và được thờ phụng trong chùa. Nếu thi thể bị phân hủy, hài cốt nhà sư sẽ được chôn lại xuống đất. Lịch sử ghi nhận có hàng trăm nhà sư đã thực hiện theo phương pháp tự ướp xác của nhà sư Kukai "sáng chế" ra. Tuy nhiên, chỉ có 28 nhà sư tự ướp xác thành công. Điều này cho thấy tỷ lệ nhà sư ướp xác không thành công rất thấp dù tất cả đều thực hiện đúng theo phương pháp của nhà sư Kukai. Trước sự việc này, giới khoa học đã vào cuộc tìm hiểu để giải mã lý do vì sao nhiều nhà sư tự ướp xác không thành công. Theo đó, một số người cho rằng, các nhà sư đã hiểu sai về cơ chế của phương pháp tự ướp xác. Cụ thể, để tự ướp xác thành công, các nhà sư không phải chỉ đơn thuần dựa vào chế độ ăn uống đặc biệt trong 3.000 ngày cuối đời. Thực tế chứng minh những nhà sư tự ướp xác thành công là những người thực tâm tu hành, ăn uống thanh tịnh và khắc khổ suốt đời giống như khi thực hành quy trình tự ướp xác gần 3.000 ngày. Có như vậy, nhà sư mới đạt cảnh giới cao nhất của việc tu hành. Khi ấy, nhà sư tự ướp xác thành công. Ngược lại, những nhà sư chỉ chú ý đến chế độ ăn uống nghiêm ngặt khi thực hiện tự ướp xác thì sẽ không có hiệu quả. Nguyên do là vì chỉ trong thời gian khoảng 3.000 ngày cuối đời, cơ thể nhà sư không thể đạt được cảnh giới cao nhất của người chuyên tâm tu hành. Vì vậy, việc tự ướp xác thường không thành công. Mời độc giả xem video: Bí ẩn hình xăm cổ nhất thế giới trên xác ướp 5.000 năm (nguồn: VTC1)

