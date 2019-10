Sự thật khủng khiếp về lời nguyền ám ảnh gia tộc Kennedy

Gia tộc Kennedy được coi là gia tộc nổi tiếng bậc nhất lịch sử nước Mỹ. Cột mốc lịch sử lớn của gia tộc này diễn ra năm 1914, khi chính trị gia Joseph Kennedy kết hôn cùng Rose. Họ sinh được 9 người con, gồm 4 con trai là Joseph, John, Robert và Edward cùng 5 con gái là Rosemary, Eunice Mary’Kathleen, Cavendish, Jeanne. Cũng từ đó, dường như một “lời nguyền” đã đeo báo gia tộc này, khiến các thành viên gia tộc phải chịu đựng những tai ương khủng khiếp. Sự kiện đáng chú ý nhất trong lịch sử gia tộc Kennedy chính là việc Tổng thống thứ 35 của Mỹ, John Kennedy, con trai thứ hai của ông bà Joseph - Rose bị thiệt mạng trong vụ ám sát vào 12h30 trưa ngày 22/11/1963. Trước đó, người con trai cả của nhà Kennedy là Joseph Kennedy Jr. cũng bị thiệt mạng trong một vụ tai nạn máy bay trong Thế chiến II trong khi làm nhiệm vụ. Cùng thiệt mạng trong Thế chiến II là người chồng của cô con gái Kathleen. Hai người kết hôn tháng 5/1944, thế nhưng đến tháng 9 năm đó, chồng của Kathleen bị chết trên chiến trường. Bản thân Kathleen cũng thiệt mạng trong một vụ tai nạn máy bay 4 năm sau đó, khi cũng chỉ mới 28 tuổi. 7 tháng sau vụ ám sát Tổng thống Kennedy, đến lượt em trai của ông là Robert Kenndy - khi đó là thượng nghị sĩ - bị ám sát. Vụ việc xảy ra vào nửa đêm ngày 5/6/1968, tại Los Angeles, California, trong chiến dịch bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ cùng năm. Ngày 18/7/1969, sau buổi tiệc tại nhà bạn, khi đi ngang qua một chiếc cầu, người con trai út là thượng nghị sĩ Edward “Ted” Kennedy đã lao xe xuống sông. Edward bơi vào bờ, bỏ mặc người ngồi cùng xe là Mary Jo Kopechne chết đuối. Ông may mắn không bị thương tích, nhưng sự nghiệp chính trị đang lên tiêu tan cùng vụ việc. Sau khi chứng kiến những tai họa liên tiếp của các con mình, Joseph Kennedy mất năm năm 1969. Trước đó ông đã trải qua 8 năm bị bệnh tật dày vò sau một lần trúng gió năm 1961 Những người cháu của Joseph Kennedy cũng gặp phải nhiều bi kịch. Con trai của John Kennedy là Patrick Kennedy bị đẻ non chỉ 3 tháng trước khi ông bị ám sát. Edward Kennedy Jr., con trai của người cha cùng tên Edward Kennedy cũng phải cưa chân phải do mắc bệnh ung thư vào năm 1973. Trong khi đó, con trai của Robert Kennedy là Mark Kennedy từng bị kiện có quan hệ bất chính với người bảo mẫu chưa thành niên của gia đình. Ngày 31/12/1997. Xác Mark được phát hiện tại bãi trượt tuyết bang Colorado, khi đó ông mới có 39 tuổi. Một người con trai khác của Robert Kennedy là David Kennedy đã chết một cách không rõ ràng khi người ta phát hiện thấy xác ông trong một khách sạn gần với khu biệt thự nghỉ hè của gia đình tại bang Florida vào năm 1984. Bi kịch gần đây nhất của gia tộc này xảy ra vào ngày 16/7/1999, con trai của Tổng thống John Kennedy (được sinh ra sau khi ông mất) là John Kennedy Jr. đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn máy bay khi đang cùng vợ và chị vợ tới dự đám cưới của người chị họ Lowry. Mời quý độc giả xem clip: Những sự thật thú vị về nước Mỹ.

