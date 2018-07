Sự thật gây sốc về những "cơn mưa máu" kỳ bí nhất lịch sử

Một cơn mưa màu đỏ máu mới trút xuống bãi đỗ xe ở thị trấn công nghiệp Norilsk, Siberia nhanh chóng trở thành sự kiện gây xôn xao dư luận. Nguyên do là vì một số người dân địa phương lo ngại đây là điềm báo ngày tận thế. Tuy nhiên, sự việc này nhanh chóng được làm sáng tỏ. Nguyên nhân gây ra cơn mưa lạ trên xuất phát từ nhà máy Nornickelmetallurgical. Cụ thể, trước khi cơn mưa xảy ra, nhà máy Nornickelmetallurgical cạo lượng lớn cặn oxit sắt (gỉ sắt) khỏi nền và trần nhà máy để cải thiện môi trường làm việc và an toàn. Nhân viên nhà máy bất cẩn không đậy nắp thùng đựng gỉ sắt khiên chúng bị gió thổi đi. Khi gặp cơn mưa, gỉ sắt hòa lẫn vào không khí gây ra nước mưa có màu đỏ như máu. Đây không phải là lần đầu tiên xuất hiện cơn mưa màu đỏ máu. Trước đó, con người thời xưa từng kinh ngạc trước hiện tượng kỳ lạ này và có những lý giải riêng. Cụ thể, tác giả Homer đã miêu tả cơn mưa màu đỏ máu trong Trường ca Iliad. Khi ấy, hiện tượng lạ này được cho là điềm báo về những sự kiện tồi tệ sắp xảy ra như sự chết chóc hay sự diệt vong. Đến thế kỷ 12, nhà văn Geoffrey xứ Monmouth có miêu tả đến những cơn mưa màu đỏ máu. Do khoa học chưa phát triển nên nhiều người tin rằng đây là điềm xấu. Theo thời gian, với sự phát triển của khoa học, công nghệ, các chuyên gia, nhà khoa học cho hay hiện tượng mưa màu đỏ máu không phải hiếm gặp. Nguyên do dẫn đến những cơn mưa lạ này là do nước mưa trộn lẫn những hạt bụi có màu đỏ khiến nước mưa có màu đỏ giống như máu. Mời quý độc giả xem video: Kì dị vườn nấm khổng lồ xuất hiện sau mưa (nguồn: VTC14)

