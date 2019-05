Sự thật bẽ bàng cái chết của đại mỹ nhân Dương Quý Phi

Dương Quý Phi là một trong tứ đại mỹ nhân thời cổ đại Trung Quốc, chỉ một nụ cười của nàng cũng khiến Đường Huyền Tông mê đắm. Đường Huyền Tông khi trẻ, rất giỏi trong việc trị vì đất nước, dường như triều đình không có tham quan, cuộc sống của nhân dân cũng rất ổn định, tốt đẹp. Ông lúc đó rất tiết kiệm, không khoa trương, lãng phí, nhưng không ngờ khi gặp Dương Quý Phi lại chìm đắm vào nữ sắc, không màng chính sự khiến đất nước suy yếu. Ảnh: 163.com. Dương Ngọc Hoàn là tên gọi của Dương Quý Phi. Cha mất sớm nên dù là con nhà quan chức nhưng 10 tuổi Ngọc Hoàn phải lưu lạc đến nhà chú ở Lạc Dương. Ảnh: sina.com.cn.Ngọc Hoàn bẩm sinh xinh đẹp, lại được hưởng sự giáo dục tốt từ nhỏ nên tính tình dịu dàng, lại giỏi ca múa, hơn nữa khi trưởng thành lại vô cùng quyến rũ nên được con trai của Đường Huyền Tông là Thọ Vương chú ý. Chính vì thế, Đường Huyền Tông hạ lệnh triệu Dương Ngọc Hoàn làm Thọ Vương Phi. Sau khi kết hôn, Thọ Vương và Thọ Vương Phi sống rất hạnh phúc. Ảnh: sina.com.cn. Sau này, Sủng Phi của Đường Huyền Tông qua đời, ông vô cùng đau khổ, tâm trạng không tốt. Cao Lực Sĩ vì muốn lấy lòng Hoàng đế liền tổ chức một buổi yến tiệc. Khi Thọ Vương dẫn Dương Ngọc Hoàn đến tham dự, Đường Huyền Thông liền bị Ngọc Hoàn thu hút. Sau khi tiệc kết thúc, Đường Huyền Tông tương tư ngày đêm, sau đó liền cho triệu Dương Ngọc Hoàn vào cung. Ảnh: ixinwei.com. Cần biết rằng, trước khi Dương Quý Khi vào cung, giang sơn do Đường Huyền Tông trị vì vô cùng phồn thịnh, cuộc sống nhân dân sung túc nhưng sau khi Dương Quý Phi nhập cung, Đường Huyền Tông đắm chìm vào nữ sắc, bắt đầu lơ là triều chính, khiến triều thần bất mãn, và đều cho rằng Dương Quý Phi là yêu nữ hại nước hại dân, thậm chí còn dâng sớ khẩn cầu Hoàng đế xử lý cô ta. Ảnh: qulishi.com. Anh em nhà Dương Quý Phi dần dần lũng đoạn triều chính. Sau này có thêm An Lộc Sơn để kết thân với Hoàng đế nên luôn tìm cách lấy lòng Dương Quý Phi. Ảnh: baidu.com. Sau này khi đã nắm quyền lực vững chắc, An Lộc Sơn tạo phản. Vương triều nhà Đường suy yếu như thế. Quân đội tạo phản của An Lộc Sơn tiến vào Trường An, Đường Huyền Tông và Dương Quý Phi bỏ chạy, cuối cùng Dương Quý Phi bị ép chết tại Mã Nguy Dịch. Nhiều người cho rằng Dương Quý Phi treo cổ tự vẫn tại Mã Nguy Dịch, nhưng sự thật là bà ta đã bị loạn quân giết chết. Ảnh: baidu.com.

