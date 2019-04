Sốc: Hitler tàn sát hàng triệu người vì “yêu” kém?

Trùm phát xít Hitler là một nhân vật nổi tiếng lịch sử Thế chiến 2 khi gây ra hàng loạt tội ác nghiêm trọng chống lại nhân loại. Chính vì vậy, rất nhiều giả thuyết về nhà độc tài Hitler xuất hiện để lý giải đời sống cá nhân bí ẩn của y. Trong số này, nổi tiếng là thuyết âm mưu gây sốc về khả năng sinh lý của Hitler chính là lý do khiến nhà độc tài này tàn sát hàng triệu người vô tội. Cụ thể, nhà sử học Jonathan Mayo và Emma Craigie tiết lộ rằng Hitler gặp vấn đề về "của quý". Trùm phát xít Hitler được cho là chỉ có một tinh hoàn. Điều này được các chuyên gia phát hiện khi tìm thấy một hồ sơ bệnh án của nhà độc tài Đức quốc xã. Theo hồ sơ trên, Hitler mất một tinh hoàn khi tham gia trận Somme đẫm máu năm 1916. Thêm nữa, tinh hoàn phải của nhà độc tài phát xít Đức này cũng rất nhỏ. Sau khi bị bắt vì cuộc đảo chính nhà hàng bia năm 1923 nhằm lật đổ chính quyền bang Bayern, Hitler bị tống vào tù. Tại đây, y buộc phải kiểm tra sức khỏe lúc bị đưa đến nhà tù Landsberg. Josef Steiner Brin là bác sĩ khám cho Hiter khi ấy đưa ra kết luận về tình trạng sức khỏe của nhà độc tài tương lai của Đức: "Adolf Hitler, nghệ sĩ, gần đây là nhà văn - khỏe mạnh, nhưng tinh hoàn phải bị ẩn". Bác sĩ cho hay tinh hoàn ẩn là bệnh lý nếu không phát hiện sớm khi đến tuổi trưởng thành sẽ mất khả năng sinh tinh và có nguy cơ hóa ác (ung thư) cao gấp 10 lần người bình thường. Kể cả khi bị tinh hoàn ẩn một bên thì tinh hoàn còn lại cũng có nguy cơ hóa ác đến 25%. Ngoài ra, tinh hoàn ẩn cũng có thể gây ra hiện tượng xoắn tinh hoàn, phải cắt bỏ nếu hoại tử, hay gây bất thường về cấu trúc thẩm mỹ của cơ quan sinh dục. Nếu những thông tin này là chính xác thì đây sẽ là lời giải thích cho việc Hitler không có con do những người mắc căn bệnh trên thường suy giảm khả năng sinh sản. Chính vì điều này, một số người tin rằng, căn bệnh trên đã khiến Hitler có khả năng "yêu" kém, không có con nối dõi nên trút sự giận dữ, cơn cuồng nộ của bản thân lên người khác. Đây được xem là lý do Hitler điên cuồng tàn sát hàng triệu người vô tội. Mời quý độc giả xem video: Hitler còn sống sau Thế chiến 2 (nguồn: VTC14)

