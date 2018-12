Rùng mình võ sĩ giác đấu La Mã bị động vật xé xác

Là nơi diễn ra nhiều sự kiện quan trọng, đấu trường La Mã còn là nơi người dân thời cổ đại thưởng thức thú vui đẫm máu là các cuộc chiến sinh tử của võ sĩ giác đấu. Bên cạnh những cuộc chiến giữa võ sĩ giác đấu với nhau thì cuộc chạm trán giữa võ sĩ với động vật to lớn như hổ, báo, gấu... khiến khán giả tới đấu trường La Mã vô cùng thích thú và phán khích. Thông thường, những võ sĩ là những tên tội phạm hay nô lệ được trao cho vũ khí như những thanh kiếm, ngọn giáo... để đấu với những con thú hung dữ. Do được đưa vũ khí không có khả năng sát thương nên võ sĩ không thể chống chọi được những đợt tấn công kinh hoàng của hổ, báo, gấu. Sau một thời gian chiến đấu trong tuyệt vọng, các võ sĩ thường kiệt sức và bị những con vật to lớn săn đuổi, cào xé bằng móng vuốt và hàm răng sắc nhọn. Hậu quả là người võ sĩ bị giết một cách tàn khốc trước sự chứng kiến, hò reo, phấn khích của hàng chục ngàn khán giả. Cũng có một số ít trường hợp võ sĩ may mắn sống sót sau khi bị động vật tấn công. Tuy nhiên, sau đó họ cũng bị cắt cổ dẫn dẫn đến mất mạng. Ghê rợn hơn, có võ sĩ bị trói chặt vào cột gỗ ở giữa đấu trường La Mã. Kế đến, người ta thả một con hổ, báo hay gấu vào trong đấu trường. Do bị trói nên võ sĩ không có cách nào để chống trả con vật to lớn. Họ chỉ có thể chịu nỗi đau tột độ khi bị hổ, báo tấn công đến chết. Mời độc giả xem video: Võ sĩ Duy Tuyến bị xử ép như thế nào tại ASIAD? (nguồn: VTC3).

