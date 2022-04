Rùng mình những lời tiên tri của Vanga về 2022 đang dần ứng nghiệm?

Nhà tiên tri mù nổi tiếng thế giới Baba Vanga sinh ngày 31/1/1911 tại Strumica nhưng sinh sống ở nhiều quốc gia khác nhau. Đầu tiên bà sống ở đế quốc Ottoman, sau đó chuyển tới vương quốc Bulgaria, Nam Tư và cuối cùng là cộng hòa Madedonia. Trong lời sấm của mình, bà cũng đề cập tới việc châu Âu sẽ trở thành một "vùng đất hoang". Điều này làm dấy lên lo ngại có thật về chiến tranh thế giới thứ 3, cùng với những căng thẳng leo thang và sự thất bại của tiến trình phi hạt nhân hóa. Bên cạnh đó, bà Vanga cũng có 2 lời tiên đoán về năm 2022 đang dần trở thành hiện thực. Đầu tiên là lời tiên đoán nhân loại sẽ quen thuộc với 1 loại virus mới. Có thể thấy, dù dịch bệnh Covid-19 vẫn chưa chấm dứt nhưng mọi thứ đã trở về bình thường. Các nước trên thế giới cũng đã quen thuộc với loại virus này và dần xem nó là một căn bệnh đặc hữu. Lời tiên tri thứ 2 của bà Vanga đó là sẽ xảy ra rất nhiều thảm họa thiên nhiên như động đất, sóng thần ở châu Á. Ngày 16/3 vừa qua, Nhật Bản hứng chịu cơn động đất mạnh tới 7,3 độ Richter, kèm theo lời cảnh báo về một trận sóng thần mạnh. Trước đó, nhiều quốc gia đã phải hứng chịu thảm họa thiên nhiên kinh hoàng. Các nhà nghiên cứu về những lời tiên tri của Vanga cho rằng bà đã đưa ra 6 lời tiên tri đáng sợ cho năm 2022. Dù thế giới vừa trải qua một năm 2021 đầy thách thức, những dự báo của bà Vanga cho năm tới có vẻ còn u ám hơn. Thế giới sẽ phải đối mặt với một đại dịch khác, Một đại dịch khác xuất hiện, lần này được phát hiện ở Siberia, do một loại virus đông lạnh gây ra, được phát tán do biến đổi khí hậu. Nhiều thành phố sẽ bị ảnh hưởng bởi tình trạng thiếu nước sạch, dẫn đến những hậu quả chính trị khi các quốc gia buộc phải tìm các giải pháp thay thế. Nhà tiên tri mù Vanga cũng dự đoán về sự tiếp quản của thực tế ảo, khi con người dành nhiều thời gian hơn bao giờ hết cho màn hình máy tính, các thiết bị điện tử. Người ngoài hành tinh sẽ xâm nhập Trái đất bằng cách gửi tới một tiểu hành tinh để tìm kiếm sự sống trên Trái đất với mục đích không mấy thân thiện. Những lời tiên tri khác của bà Vanga dành cho năm 2022 gồm: Nạn đói xảy ra ở Ấn Độ, nơi nắng nóng lên tới 50 độ C khiến châu chấu tấn công mùa màng; nhiều trận động đất và sóng thần sẽ xảy ra ở Australia và các khu vực châu Á. Mời các bạn xem video: Trái đất trải qua tháng 9 nóng nhất trong lịch sử. Nguồn: THĐT

Nhà tiên tri mù nổi tiếng thế giới Baba Vanga sinh ngày 31/1/1911 tại Strumica nhưng sinh sống ở nhiều quốc gia khác nhau. Đầu tiên bà sống ở đế quốc Ottoman, sau đó chuyển tới vương quốc Bulgaria, Nam Tư và cuối cùng là cộng hòa Madedonia. Trong lời sấm của mình, bà cũng đề cập tới việc châu Âu sẽ trở thành một "vùng đất hoang". Điều này làm dấy lên lo ngại có thật về chiến tranh thế giới thứ 3, cùng với những căng thẳng leo thang và sự thất bại của tiến trình phi hạt nhân hóa. Bên cạnh đó, bà Vanga cũng có 2 lời tiên đoán về năm 2022 đang dần trở thành hiện thực. Đầu tiên là lời tiên đoán nhân loại sẽ quen thuộc với 1 loại virus mới. Có thể thấy, dù dịch bệnh Covid-19 vẫn chưa chấm dứt nhưng mọi thứ đã trở về bình thường. Các nước trên thế giới cũng đã quen thuộc với loại virus này và dần xem nó là một căn bệnh đặc hữu. Lời tiên tri thứ 2 của bà Vanga đó là sẽ xảy ra rất nhiều thảm họa thiên nhiên như động đất, sóng thần ở châu Á. Ngày 16/3 vừa qua, Nhật Bản hứng chịu cơn động đất mạnh tới 7,3 độ Richter, kèm theo lời cảnh báo về một trận sóng thần mạnh. Trước đó, nhiều quốc gia đã phải hứng chịu thảm họa thiên nhiên kinh hoàng. Các nhà nghiên cứu về những lời tiên tri của Vanga cho rằng bà đã đưa ra 6 lời tiên tri đáng sợ cho năm 2022. Dù thế giới vừa trải qua một năm 2021 đầy thách thức, những dự báo của bà Vanga cho năm tới có vẻ còn u ám hơn. Thế giới sẽ phải đối mặt với một đại dịch khác, Một đại dịch khác xuất hiện, lần này được phát hiện ở Siberia, do một loại virus đông lạnh gây ra, được phát tán do biến đổi khí hậu. Nhiều thành phố sẽ bị ảnh hưởng bởi tình trạng thiếu nước sạch, dẫn đến những hậu quả chính trị khi các quốc gia buộc phải tìm các giải pháp thay thế. Nhà tiên tri mù Vanga cũng dự đoán về sự tiếp quản của thực tế ảo, khi con người dành nhiều thời gian hơn bao giờ hết cho màn hình máy tính, các thiết bị điện tử. Người ngoài hành tinh sẽ xâm nhập Trái đất bằng cách gửi tới một tiểu hành tinh để tìm kiếm sự sống trên Trái đất với mục đích không mấy thân thiện. Những lời tiên tri khác của bà Vanga dành cho năm 2022 gồm: Nạn đói xảy ra ở Ấn Độ, nơi nắng nóng lên tới 50 độ C khiến châu chấu tấn công mùa màng; nhiều trận động đất và sóng thần sẽ xảy ra ở Australia và các khu vực châu Á. Mời các bạn xem video: Trái đất trải qua tháng 9 nóng nhất trong lịch sử. Nguồn: THĐT