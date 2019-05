Rợn người hành động của vị hoàng đế cuồng yêu vợ

Hoàng đế Mộ Dung Hi, tên tự là Đạo Văn, là hoàng đế của nước Hậu Yên, nổi tiếng là một ông vua tàn bạo và có tính cách thất thường. Bên cạnh những giai thoại xung quanh tính cách tàn nhẫn máu lạnh của Mộ Dung Hi, chuyện thâm cung bí sử của vị hoàng đế này với các phi tần cũng được rất nhiều người quan tâm vì quá nhiều uẩn khúc.

Theo sử sách ghi chép, sau cái chết của cháu trai Mộ Dung Thịnh (Chiêu Vũ Đế), Mộ Dung Hi đã lên ngôi hoàng đế nhờ mối quan hệ tình ái giữa ông và mẹ của Mộ Dung Thịnh, Đinh Thái hậu. Thế nhưng sau khi nạp Phù Nhung Nga và Phù Huấn Anh làm thiếp, Mộ Dung Thịnh đã bức tử Đinh Thái hậu, bất chấp việc hai người đã từng mặn nồng.

Sau khi Đinh Thái hậu chết đi, không còn ai tới quấy rối Mộ Dung Hi và Phù Nhung Nga, Phù Huấn Anh nữa. Ba người sống cuộc sống hưởng lạc, xa hoa, hạnh phúc.

Ảnh minh họa. Mộ Dung Hi đối với chị em họ Phù nói gì nghe nấy, phải nói là cực kỳ sủng ái. Tuy nhiên, vị hoàng đế này cũng nổi tiếng hoang dâm, thường xuyên túng dục quá độ. Không bao lâu sau, vì phải chiều theo hoàng đế quá nhiều, Phù Nhung Nga mệt mỏi ốm liệt giường, cuối cùng chết vì kiệt sức.



Phù Nhung Nga chết đi, Mộ Dung Hi đối với Phù Huấn Anh càng thêm yêu thương, trân trọng, phong nàng làm hoàng hậu. Vì Phù Huấn Anh rất thích đi du ngoạn, khám phá, thưởng thức cảnh đẹp khắp nơi, Mộ Dung Hi liền mang theo nàng hậu đi khắp nơi, phía Đông tới Thanh Lĩnh, phía Bắc tới núi Bạch Lộc, phía Nam ngao du tới tận miền biển, một đường rêu rao khắp nơi, khiến quan lại lo lắng chiều lòng, trăm họ khổ không thể tả.

Tuy nhiên, do phải chiều theo sở thích phòng the mạnh mẽ của Mộ Dung Hi, hoàng hậu Phù Huấn Anh mệt mỏi quá độ, cuối cùng cũng giống như chị mình, bỏ mạng vì kiệt sức.

Sau khi Phù Huấn Anh chết đi, hoàng đế Mộ Dung Hi khóc lóc đau thương đến ngất đi, còn ôm thi thể của hoàng hậu họ Phù không cho hạ táng. Các đại thần trong triều đã phải rất vất vả mới lấy được thi thể của hoàng hậu Phù Huấn Anh đem đi hạ táng.

Trong tang lễ của hoàng hậu Phù Huấn Anh, hoàng đế Mộ Dung Hi tự mình để tang, đồng thời mệnh lệnh cho văn võ bá quan phải khóc nức nở, nếu không khóc được là phạm tội khi quân. Để không phải rơi đầu, không ít quan viên đã phải bôi ớt ở tay áo để lau mắt, khóc lóc như thật.

Không chỉ vậy, vì cuồng yêu vợ, Mộ Dung Hi còn bắt dân chúng xây dựng lăng tẩm thật lớn cho Phù Huấn Anh. Từ các công khanh cho tới dân thường, toàn bộ đều phải tham gia, ngân khốc quốc gia cũng phải chi ra vô số mới hoàn thành lăng tẩm cho vị hoàng hậu này.

Lúc đưa tang, vì xe đặt quan tài của hoàng hậu Phù Huấn Anh quá lớn, không thể đi ra khỏi thành, dưới cơn nóng giận, hoàng đế Mộ Dung Hi đã hạ lệnh cho quân đội trực tiếp phá vỡ cửa thành để xe đi qua.

Xe tang qua được cổng thành, thế nhưng vì quá nhớ nhung hoàng hậu xinh đẹp mỹ miều của mình, Mộ Dung Hi luyến tiếc đi theo xe tang hơn 20 dặm. Trước khi hạ táng, vị hoàng đế bạo ngược này còn làm ra việc chấn động. Ông sai người mở quan tài của hoàng hậu Phù Huấn Anh, sau đó bắt binh lính canh chừng bốn phía, để ông quan hệ với thi thể với hoàng hậu quá cố lần cuối cùng rồi mới cho hạ táng.

Hành động điên cuồng của hoàng đế Mộ Dung Hi khiến tất cả mọi người không khỏi rợn người vì sợ hãi, cũng không khỏi cảm thán, quả thực Mộ Dung Hi là một vị hoàng đế điên tình, sống chết cũng muốn bên cạnh vợ.