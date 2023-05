Ra mắt sách công nghệ kỹ thuật số bút chấm đọc học tiếng Anh

Nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6 và ra mắt bộ sách công nghệ kỹ thuật số “Bút chấm đọc - Học tiếng Anh Tân Việt”, Tân Việt Books tổ chức chương trình "Đánh thức năng lực phi thường trẻ thơ". Đây là chương trình giao lưu chia sẻ bí quyết học tiếng Anh cùng gia đình “Em bé nói tiếng Anh” (mẹ Quỳnh Anh và con gái MinHee) và gia đình bé Su (mẹ Đặng Thanh Vân - CEO Savvycom và con gái Su). Chương trình bật mí về hành trình trở thành em bé song ngữ của MinHee và câu chuyện sử dụng bút chấm đọc để dạy con thành công của gia đình bé Su.

Giao lưu với các gia đình có con học giỏi tiếng Anh.

Theo bà Kim Thoa - CEO Tân Việt Books (đơn vị thực hiện bộ sách này), “Bạn không phải là thiên tài nhưng hoàn toàn có thể trở thành cha mẹ của thiên tài, nếu biết được phương pháp nuôi dạy con ngay từ khi con còn nhỏ. Nếu biết giáo dục con từ sớm, cha mẹ có thể đánh thức các năng lực vượt trội ở bán cầu não phải của con. Và từ 0 - 6 tuổi chính là giai đoạn vàng để phát triển trí não”.

Là một bà mẹ trẻ hiện đại, chị Quỳnh Anh (mẹ bé MinHee - em bé nổi lên trong thời gian gần đây với tên gọi “Em bé nói tiếng Anh”, sở hữu kênh Tiktok và Facebook với hơn 600.000 lượt theo dõi) cho biết bản thân chị đã lên kế hoạch dạy con ngôn ngữ ngay từ khi em bé còn đang nằm trong bụng mẹ.

Hiện MinHee mới 3 tuổi nhưng đã giao tiếp lưu loát bằng cả hai ngôn ngữ Anh và Việt. Những clip em bé này nói tiếng Anh luôn nhận về nhiều lời khen ngợi vì sự đáng yêu và vốn từ đáng nể, cùng phát âm chuẩn xác.

Chị Quỳnh Anh chia sẻ: “Mình đã cho con nghe nhạc tiếng Anh và trò chuyện tiếng Anh với con ngay từ khi con còn nằm trong bụng. Với mình thì sự kiên trì và giáo dục đúng định hướng của cha mẹ đóng vai trò quan trọng trong việc nuôi dạy một đứa trẻ thành tài”.

Chị Thanh Vân (CEO Savvycom, mẹ bé Su 8 tuổi) cho biết chị là bà mẹ đã đầu tư mua bộ sản phẩm bút chấm đọc về cho con học ngay từ khi còn nhỏ. Ở thời điểm đó, tại Việt Nam chưa có đơn vị xuất bản uy tín nào thực hiện bộ sách này, chị Vân phải mua của Hàn Quốc với giá cao gấp nhiều lần so với bút chấm đọc Tân Việt.

Chị Thanh Vân cho biết, Su rất thích đọc sách nên chị cho con học tiếng Anh từ nhỏ với bút chấm đọc. Tiếng Anh chính là công cụ giúp con khám phá thế giới. Các cha mẹ có thể nói tiếng Anh nhưng để giọng phát âm chuẩn bản xứ thì cần phải có những công cụ hữu ích như bút chấm đọc.

Bút chấm đọc - công cụ học tiếng Anh đơn giản, hiệu quả cho trẻ nhỏ.

Bà Kim Thoa - CEO Tân Việt Books cho biết, “Bút chấm đọc - Học tiếng Anh Tân Việt” là cha mẹ đã dành tặng con một công cụ, một hành trang tuyệt vời để con có thể tạo nên một khối tài sản lớn trong tương lai.

Bộ sách được thiết kế trong một chiếc hộp với một bút chấm đọc thông minh và 12 cuốn sách đa dạng chủ đề: Bé tự học từ và bảng chữ cái tiếng Việt; Bé tự học số đếm và hình dạng; Bé tự học tiếng Anh qua ba câu chuyện kinh điển về đồ ăn: Three classic food stories; Bé tự học tiếng Anh - It’s delicious; Bé tự học tiếng Anh: Hello; Bé tự học tiếng Anh: How are you?; Bé tự học tiếng Anh: Follow me; Alphabet Word book; Bumblebee 1 và 2; Bé thực hành từ A đến M: My ABC Activity Book; Bé thực hành từ N đến Z: My ABC Activity Book.

Trong đó có 3 cuốn sách là song ngữ Anh - Việt và 9 cuốn là đơn ngữ tiếng Anh giúp trẻ vừa trau dồi vốn từ vựng, vừa có thể tự học ngoại ngữ một cách dễ dàng nhất ngay tại nhà thông qua những từ mới, câu thoại và cả những hình ảnh xuất hiện trong sách.

Gia đình “Em bé nói tiếng Anh” MinHee.

Với thiết kế hiện đại và thông minh, bộ sách giúp phát triển cùng lúc nhiều giác quan: Thính giác (âm thanh của từng câu từ, tiếng động vật, sự vật), thị giác (nhận diện mặt chữ và hình ảnh), xúc giác (tay cầm bút chấm đọc và chạm vào từng dòng chữ, hình ảnh).

Bộ sách giúp trẻ tự học tiếng Anh với phát âm chuẩn nhất theo giọng đọc của người bản xứ và bộ sách rất phù hợp để giáo dục tại nhà, bé có thể học cùng người thân, bạn bè ở bất cứ nơi đâu. Ngoài ra, chiếc bút chấm đọc còn có tính năng thu âm giọng đọc và so sánh với giọng chuẩn, giúp bé sửa lỗi phát âm dễ dàng.

Để không gây hại cho trẻ, chiếc bút được thiết kế với chất liệu an toàn, không sóng điện từ, không gây hại mắt hay hại đến não bộ của trẻ. Đây cũng chính là trợ thủ đắc lực cho cha mẹ trong việc rèn con học tiếng Anh ngay từ khi con nhỏ, đồng thời tạo thói quen đọc sách sớm cho trẻ.