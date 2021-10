Quá choáng lý do con người chưa thể “bắt” được người ngoài hành tinh

Có giả thuyết cho rằng, người ngoài hành tinh đang ẩn náu trong các đại dương bên dưới bề mặt các hành tinh. Có rất nhiều đại dương ngầm chảy âm bên dưới lớp đất đá trên các mặt trăng thuộc Thái Dương hệ và dường như những đại dương kiểu này cũng khá phổ biến xuyên suốt dải Ngân Hà. Alan Stern, một nhà vật lý học thuộc NASA cho rằng những "thủy cung" ngầm này chính là một môi trường hoàn hảo cho sự sống phát triển. Tuy nhiên, nó cũng đồng nghĩa với việc con người sẽ không bao giờ có thể phát hiện ra họ nếu chúng ta chỉ đứng ở Trái đất, liếc mắt qua các hành tinh bằng kính tiềm vọng. Các cuộc khảo sát đã cho thấy có vô số hành tinh dạng "siêu Trái đất" có điều kiện thích hợp để hình thành nước. Điều này đồng nghĩa là có thể có sự sống trên các siêu Trái đất trên khắp vũ trụ. Tuy nhiên, một hành tinh có khối lượng gấp 10 lần Trái đất cũng sẽ có vận tốc thoát lớn hơn 2,4 lần so với Trái đất. Chính vì thế, việc khắc phục lực hút, phóng tên lửa du hành vũ trụ và đến thăm Trái đất đối với những người bạn ngoài hành tinh của chúng ta gần như là không thể. Nhà khoa học Seth Shostak cho rằng, người ngoài hành tinh có lẽ phát triển hơn chúng ta rất nhiều. Vì vậy thứ chúng ta cần tìm là người máy, không phải những gã nhỏ con màu xanh. Vì vậy, thay vì tập trung tất cả nguồn lực để tìm kiếm các hành tinh có sự sống, có lẽ chúng ta nên xem xét những nơi có vẻ hấp dẫn hơn đối với máy móc, chẳng hạn những nơi có nguồn năng lượng dồi dào như trung tâm của các thiên hà. Nhiều nghiên cứu cho rằng, thực tế thì người ngoài hành tinh không có chút nào giống hình người cả, họ thậm chí cũng không thể nhận diện được bằng các loại sóng ánh sáng hay âm thanh. Nếu chúng ta không học cách mở rộng các khung tham chiếu, chúng ta có thể bỏ lỡ người ngoài hành tinh thực sự kể cả khi họ đang đứng trước mặt chúng ta. Có lý thuyết cho rằng, có lẽ người ngoài hành tinh đã bị con người giết sạch. Nhà vật lý lý thuyết Alexander Berezin đưa ra quan điểm cho rằng càng đẩy mạnh tìm kiếm người ngoài hành tinh, chúng ta càng có khả năng tiêu diệt họ, dù là vô tình nếu họ nhỏ bé hơn chúng ta rất nhiều. Nhiều nhà khoa học cho rằng, người ngoài hành tinh có thể đã bị hủy diệt do biến đổi khí hậu - thứ đe dọa đến an nguy của Trái đất trong tương lai. Nguyên nhân là vì, càng phát triển, chúng ta càng tiêu thụ lượng tài nguyên nhiều hơn mức hành tinh có thể cung cấp. Một giả thuyết khác cho rằng sinh vật ngoài Trái đất đã bị diệt vong vì họ tiến hóa quá chậm. Bời những hành tinh ẩm ướt và có bề mặt rắn như Trái đất rất không ổn định trong thời gian đầu hoạt động. Nếu bất kỳ giống loài nào muốn tiến hóa và phát triển trên một hành tinh như vậy, họ chỉ có một khoảng thời gian giới hạn (vài trăm triệu năm) để tiến hóa. Một giả thuyết khác cho rằng, có một nguồn năng lượng tối đang chia rẽ các ngân hà. Nghe có vẻ như chúng ta và người ngoài hành tinh là Romeo và Juliet bị sức mạnh đen tối của lòng thù hận giữa hai gia đình chia uyên rẽ thúy. "Giả thuyết nguồn gốc sự sống từ vũ trụ" cho rằng phần lớn sự sống trên Trái đất ngày nay vốn không bắt nguồn từ đây mà được "gieo mầm" bởi các thiên thạch mang vi khuẩn từ thế giới khác hàng triệu năm trước. Vì vậy, có thể bạn vừa ra khỏi cửa đã gặp phải một người ngoài hành tinh. Mời các bạn xem video: Thụy Sĩ mở lớp dạy ngôn ngữ của người ngoài hành tinh. Nguồn: VTV

