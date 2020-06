Quả báo thảm khốc cho nhà Tần: 200.000 quân bị chôn sống

Sự kiện đẫm máu bậc nhất Trung Quốc thời cổ đại là việc tướng Tần chôn sống 49 vạn quân Triệu đầu hàng trong trận Trường Bình năm 260 TCN. Dù vậy, như bị quả báo, chính nhà Tần cũng phải hứng chịu một vụ thảm sát tương tự, khi 20 vạn binh sĩ của họ bị quân Sở chôn sống. Theo đó, vào năm 206 TCN, Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ tiếp tục dẫn 60 vạn quân hướng về phía nước Tần. Trong cuộc tiến công thắng lợi đánh vào đại bản doanh của Tần quốc, Tây Sở Bá Vương đã bắt giữ 20 vạn tù binh nước Tần là những quân lính đầu hàng. Hàng vạn binh lính Tần quy hàng trên đường áp giải bị ngược đãi hết sức thê thảm. Nhưng vì mang thân phận tù binh, lại muốn bảo toàn tính mạng, họ chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng. Khi vừa tới Tân An, tâm trạng của họ hết sức phức tạp, vì không biết số phận mình sẽ ra sao. Bầu không khí náo động bao trùm, nhiều người bàn chuyện nổi loạn để thoát khỏi sự kiểm soát của quân Sở. Các tướng sĩ canh gác nghe được cuộc nói chuyện của tù binh, đem báo lại với Hạng Vũ. Ông bàn rằng: "Tướng sĩ của Tần vẫn còn đông, bụng chúng không phục ta, đến Quan Trung mà chúng không theo ta thì việc lớn sẽ nguy, chi bằng giết chúng đi”. Muốn triệt tiêu 20 vạn lính Tần cùng một là điều không hề dễ dàng, bởi họ sẽ không bó tay chịu trói. Vì vậy, Hạng Vũ đã giấu kín kế hoạch thủ tiêu, sau đó tập hợp toàn bộ tù binh, lùa ra cảnh đồng ở phía Tây của thành Tân An và ra lệnh cho họ đào một cái hố lớn. Các binh sĩ này cũng không hay biết họ đang tự đào mồ chôn mình. Khi hố đã đào sâu, tù binh phía dưới không có cách nào leo lên phía trên. Bấy giờ, những binh lính của Hạng Vũ bất ngờ phóng lao, bắn tên ồ ạt xuống hố. Hàng chục vạn tù binh cầu xin, gào thét, nhưng cơn mưa binh khí vẫn từ trên miệng hố trút xuống. Cứ như vậy, 20 vạn hàng binh Tần đều vùi xác trong hố sâu do chính mình đào... Năm 1912, khi thi công một tuyến đường sắt ở khu vực ngoại vi thành Tân An xưa, các công nhân đã tìm thấy rất nhiều bộ xương người. Bấy giờ, mọi người đều tin rằng đó là di cốt của 20 vạn quân Tần bị Hạng Vũ chôn sống 2.000 năm trước.

