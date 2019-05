Phụ nữ có 5 dấu hiệu này nghèo mạt vận, hôn nhân trắc trở

Phụ nữ sở hữu những nét tướng kém may này cuộc đời xác định nhọc nhằn khó giàu sang sung sướng.

Cằm ngắn mà nhỏ

Người nào có cằm vừa ngắn lại vừa nhỏ, dù gương mặt có cân đối, da dẻ hồng hào, dáng vóc dễ coi đến mấy thì cũng nghèo khổ suốt cuộc đời. Đặc biệt là vào độ tuổi vãn niên, khi người khác được nhàn nhã hưởng phúc thì họ vẫn phải lao tâm khổ tứ vì tiền bạc.

Nguyên nhân đôi khi không phải do họ mà do con cái, gia đình hoặc do người bạn đời đem lại. Nhưng tựu chung là họ làm một thì tiêu mười, nên chẳng tích lũy được bao nhiêu, cả một đời người lúc nào cũng “vật vã vì tiền”.

Lông mày thô và đậm

Bất kể là đàn ông hay đàn bà, ai có phần lông mày vừa thô lại vừa đậm thì bẩm sinh đã là người hời hợt, hay bỏ cuộc giữa chừng. Nhược điểm chí mạng là họ rất hay bị dao động, dễ rơi vào cảnh “đứng núi này trông núi nọ”, tự rước nghèo khổ vào người.

Nguyên nhân là bởi, dù họ có đôi chút năng lực nhưng luôn tự mình đưa ra những yêu cầu, đòi hỏi vô lý với cộng sự, gây khó dễ cho đối tác hoặc thất thường trong phong độ vì làm việc cảm tính nên dù có giỏi đến mấy cũng chẳng đạt hiệu quả làm việc cao.



Vân hình chữ Xuyên (川) ở lòng bàn tay

Nếu trong lòng bàn tay có vân hình chữ Xuyên (ba đường vân song song với nhau) là tín hiệu cho thấy đây là người có tính cách mạnh mẽ, cố chấp, không chịu thỏa hiệp và mối nhân duyên với gia đình không bền chặt, li biệt nhiều hơn gần gũi.

Nữ giới có đường vân này thường gặp trở ngại, bất hạnh trong hôn nhân. Nam giới khó thành đạt, cuộc sống bấp bênh, luôn lo lắng về vật chất.

Trên trán có vân Huyền Châm

Vân Huyền Châm là một đường vân thẳng, nằm ở giữa trán hoặc ở giữa Ấn Đường. Người có đường vân này thường làm việc không tập trung, mặc dù khá tham vọng, có chỉ số thành công trong sự nghiệp khá cao và xác định được mục tiêu phấn đấu nhưng lại không nỗ lực, thiếu sự thiết thực và tính tình nóng vội nên dễ bỏ dở giữa chừng.

Theo nhân tướng học, sự nghiệp của người này chỉ dừng lại ở một mức độ nhất định, thậm chí phải khó khăn vất vả lắm mới ổn định được công việc hiện có.

Môi dày

Phụ nữ hay đàn ông sở hữu đôi môi dày và mọng thì trời sinh cho họ tính tình phóng khoáng, tâm địa thiện lương dù gia cảnh chẳng mấy giàu sang, thậm chí là nghèo khổ, khó khăn.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo!