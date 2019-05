Số phận quả bom "Lõi quỷ" Mỹ định thả xuống Nhật Bản

Vào ngày 6/8 và 9/8/1945, Mỹ lần lượt ném hai quả bom hạt nhân có biệt danh "Cậu Bé" (Little Boy) và "Gã Mập" (Fat Man) xuống thành phố Hiroshima và Nagasaki của Nhật Bản. Ước tính, hai vụ ném bom nguyên tử trên của Mỹ khiến khoảng 200.000 người Nhật Bản ở Hiroshima và Nagasaki thiệt mạng. Nhiều khu vực rộng lớn ở 2 thành phố này bị san phẳng thành bình địa. Trước thương vong lớn như trên, Nhật Bản quyết định đầu hàng quân đồng minh và góp phần đẩy Thế chiến 2 đến hồi kết. Thế nhưng, nhiều người không biết rằng, Mỹ đã chuẩn bị quả bom hạt nhân thứ 3 và dự định ném tiếp xuống Nhật Bản. Vũ khí hạt nhân này có phần lõi là khối cầu nặng 6,2 kg chứa plutonium và gallium nguyên chất. Nó được đặt biệt danh là "Rufus". Về sau, nhiều tai nạn thảm khốc xảy ra trong quá trình thử nghiệm "Rufus" nên các chuyên gia đặt cho nó biệt danh mới là “Lõi Quỷ” (Demon Core). Vì Nhật Bản nhanh chóng đầu hàng sau 2 vụ ném bom hạt nhân đầu tiên nên quả bom hạt nhân có “Lõi Quỷ” không được sử dụng. Số phận của quả bom nguyên tử này khiến nhiều người tò mò. Vũ khí này nằm tại Phòng thí nghiệm Quốc gia Los Alamos thuộc bang New Mexico, Mỹ. Do không được sử dụng nên các nhà khoa học tại Phòng thí nghiệm Quốc gia Los Alamos quyết định tiến hành một loạt thí nghiệm để kiểm tra xem họ có thể kích thích khối chất phóng xạ đến mức nào trước khi xảy ra vụ nổ hạt nhân. Trong quá trình thí nghiệm, một số nhà khoa học gặp tai nạn và bị phơi nhiễm phóng xạ. Chính vì vậy, cuối cùng, Phòng thí nghiệm Quốc gia Los Alamos quyết định nung chảy "Lõi Quỷ" và đưa nó trở lại kho dự trữ hạt nhân của Mỹ để sử dụng khi cần thiết. Video: Mỹ rút khỏi hiệp ước hạt nhân INF với Nga (nguồn: VTC14)

Vào ngày 6/8 và 9/8/1945, Mỹ lần lượt ném hai quả bom hạt nhân có biệt danh "Cậu Bé" (Little Boy) và "Gã Mập" (Fat Man) xuống thành phố Hiroshima và Nagasaki của Nhật Bản. Ước tính, hai vụ ném bom nguyên tử trên của Mỹ khiến khoảng 200.000 người Nhật Bản ở Hiroshima và Nagasaki thiệt mạng. Nhiều khu vực rộng lớn ở 2 thành phố này bị san phẳng thành bình địa. Trước thương vong lớn như trên, Nhật Bản quyết định đầu hàng quân đồng minh và góp phần đẩy Thế chiến 2 đến hồi kết. Thế nhưng, nhiều người không biết rằng, Mỹ đã chuẩn bị quả bom hạt nhân thứ 3 và dự định ném tiếp xuống Nhật Bản. Vũ khí hạt nhân này có phần lõi là khối cầu nặng 6,2 kg chứa plutonium và gallium nguyên chất. Nó được đặt biệt danh là "Rufus". Về sau, nhiều tai nạn thảm khốc xảy ra trong quá trình thử nghiệm "Rufus" nên các chuyên gia đặt cho nó biệt danh mới là “Lõi Quỷ” (Demon Core). Vì Nhật Bản nhanh chóng đầu hàng sau 2 vụ ném bom hạt nhân đầu tiên nên quả bom hạt nhân có “Lõi Quỷ” không được sử dụng. Số phận của quả bom nguyên tử này khiến nhiều người tò mò. Vũ khí này nằm tại Phòng thí nghiệm Quốc gia Los Alamos thuộc bang New Mexico, Mỹ. Do không được sử dụng nên các nhà khoa học tại Phòng thí nghiệm Quốc gia Los Alamos quyết định tiến hành một loạt thí nghiệm để kiểm tra xem họ có thể kích thích khối chất phóng xạ đến mức nào trước khi xảy ra vụ nổ hạt nhân. Trong quá trình thí nghiệm, một số nhà khoa học gặp tai nạn và bị phơi nhiễm phóng xạ. Chính vì vậy, cuối cùng, Phòng thí nghiệm Quốc gia Los Alamos quyết định nung chảy "Lõi Quỷ" và đưa nó trở lại kho dự trữ hạt nhân của Mỹ để sử dụng khi cần thiết. Video: Mỹ rút khỏi hiệp ước hạt nhân INF với Nga (nguồn: VTC14)