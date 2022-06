Phi tần 70 tuổi nào vẫn được Càn Long lật thẻ bài sủng hạnh?

Giống như nhiều phi tần, hoàng đế Càn Long có hậu cung đồ sộ gồm hàng trăm, hàng ngàn phi tần, mỹ nữ. Do trong hậu cung luôn có nhiều phi tần trẻ đẹp nên những người đã ngoài 50 tuổi thường không còn có cơ hội được vua lật thẻ bài thị tẩm. Thế nhưng, vua Càn Long có một ngoại lệ dành cho phi tần mà ông yêu thương. Đó là việc hoàng đế nhà Thanh này liên tục lật thẻ bài của Du Quý Phi dù bà 70 tuổi. Từ đây, nhiều người tò mò phi tần này có sức hút đặc biệt như thế nào mà được vua chọn để qua đêm cùng dù nhan sắc đã phai tàn. Theo các nhà nghiên cứu, Du Quý Phi nhận được ân sủng đặc biệt như vậy có thể là vì 3 lý do dưới đây. Nguyên nhân đầu tiên là Du Quý Phi kém vua Càn Long 3 tuổi và được biết đến là người thông minh, hiền lương, thục đức, thấu tình đạt lý và không tham gia vào các cuộc ganh đua với các phi tần khác. Vào năm 1784, vua Càn Long 73 tuổi. Đối với một người đàn ông ở độ tuổi này, việc chọn thị tẩm không còn đặt quá nặng ở yếu tố nhan sắc. Thay vào đó, ông hoàng này muốn qua đêm cùng phi tần mà ông cảm thấy thoải mái nhất và có thể dốc lòng tâm sự. Người mà vua Càn Long cho rằng có thể thực lòng lắng nghe ông tâm sự, cùng san sẻ niềm vui, nỗi buồn chỉ có Du Quý Phi. Vì vậy, bà thường được nhà vua lật thẻ bài khi 70 tuổi. Một nguyên nhân khác là Du Quý Phi cũng là một trong những phi tần được Càn Long hết mực yêu thương, sủng hạnh. Bà sinh được Ngũ A Ca Vĩnh Kỳ vào năm 28 tuổi. Đây là người con trai thông minh, tài giỏi của vua Càn Long. Vua Càn Long rất yêu quý người con trai này. Đặc biệt, năm 1763, khi Viên Minh Viên xảy ra hỏa hoạn, trong khi những hoàng tử khác chỉ lo tìm cách thoát thân thì hoàng tử Vĩnh Kỳ không màng nguy hiểm đi tìm vua cha và cõng ông ra ngoài an toàn. Sau sự kiện này, nhà vua càng yêu thương 2 mẹ con Du Quý Phi. Tuy nhiên, hoàng tử Vĩnh Kỳ qua đời khi 25 tuổi vì bệnh tật. Do đó, Càn Long thường lật thẻ bài của Du Quý Phi để an ủi vợ vì mất đi người con giỏi giang, hiếu thuận. Nguyên nhân cuối cùng là Du Quý Phi và vua Càn Long cách nhau 3 tuổi nên có nhiều điểm chung để nói cũng như có thể thấu hiểu, an ủi và động viên lẫn nhau. Vậy nên, 2 người thường xuyên bầu bạn với nhau khi về già. Mời độc giả xem video: Trung Quốc yêu cầu Ban giám hiệu ăn cùng học sinh. Nguồn: THDT.

