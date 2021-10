Phát hiện sốc: UFO đang “rình rập” theo dõi Khu vực 51 bí ẩn?

Một nhà phân tích UFO nổi tiếng trên mạng đã lên tiếng cảnh báo quân đội Mỹ về sự xuất hiện của UFO màu đen kỳ lạ tại hai địa điểm, trong đó 1 địa điểm gần Khu vực 51. UFO màu đen được nhìn thấy gần đây nhất là ở Las Vegas, Nevada, vào ngày 4/10. Một vật thể nhỏ màu đen lơ lửng trên bầu trời trong một ngày quang đãng ở một khu vực nổi tiếng với Khu vực 51 đầy bí ẩn. "Không rõ đó là thứ gì, nhưng tôi biết đó không phải là máy bay hay trực thăng. Nó cũng không giống bất kỳ máy bay không người lái nào mà tôi từng thấy", một nhân chứng cho biết. Scott C. Waring - nhà phân tích UFO nổi tiếng đã đưa ra một loạt tuyên bố bất ngờ rằng, UFO này chính là bằng chứng “người ngoài hành tinh đang theo dõi chúng ta”. "Nhân chứng đã chạm trán một UFO màu đen di chuyển qua Nevada vào ngày hôm qua. Vật thể này được nhìn thấy đang băng qua Las Vegas, nơi nổi tiếng với căn cứ tối mật của Không quân Mỹ (USAF) -Căn cứ Không quân Nellis", Scott C. Waring cho biết. Căn cứ này từng được cho là có sự xuất hiện của người ngoài hành tinh “Tall White” – những người đã hạ cánh ở sau một trường bắn cũ sau lưng một dãy núi. Nhưng UFO này không giống công nghệ của người ngoài hành tinh “Tall White” vì tàu của họ thường phát sáng màu trắng. Vậy những vật thể lạ màu đen này là gì? Khu vực 51 cách không xa nơi nó xuất hiện cho thấy người ngoài hành tinh rất quan tâm đến căn cứ bí mật này. Scott C. Waring nhấn mạnh: "Đây là bằng chứng 100% cho thấy người ngoài hành tinh đang theo dõi chúng ta”. Trước đó, UFO màu đen từng được phát hiện vào ngày 28/9 trên bầu trời Vineland, New Jersey trong một cơn bão sét. Ông Waring cho rằng, điều này cho thấy, UFO có thể hoạt động nhờ năng lượng điện của cơn bão. UFO đã từng được cho là xuất hiện khá nhiều ở khu vực 51 bí ẩn. Năm 2020, một UFO hình đĩa phẳng màu trắng được phát hiện lơ lửng trên đường cao tốc phía trước Núi San Jacinto, Mỹ. Theo mô tả ban đầu của nhân chứng, UFO giống như một đĩa phẳng màu trắng bay lơ lửng trên đường cao tốc đông đúc trước khi di chuyển chậm dọc theo những ngọn núi và hướng về các nhà máy gió cách Khu vực 51 ở Nevada, California không xa. UFO được cho quan tâm đến công nghệ của con người và trang trại gió là trang trại mới nhất trong việc thu hoạch năng lượng miễn phí để làm cho một hành tinh sạch hơn. Mời các bạn xem video: UFO Bí Ẩn Ghé Thăm Nhật Bản, Cảnh Sát Điều Trực Thăng Theo Dõi. Nguồn: VTV.

