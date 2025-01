PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Giữ nét đẹp trẩy hội đầu xuân

PGS.TS Bùi Hoài Sơn. Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội là người luôn tâm huyết với việc bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa của dân tộc. Những chia sẻ, quan điểm của ông thể hiện trách nhiệm của một đại biểu Quốc hội, một chuyên gia văn hóa, và một người dân yêu tha thiết văn hóa cội nguồn.

Mê tín dị đoan nảy nở từ nét đẹp văn hóa

“Tháng Giêng là tháng ăn chơi”, bắt đầu từ thời điểm Tết Nguyên đán, người dân Việt Nam bắt đầu mùa lễ hội. “Gần xa nô nức yến anh, chị em sắm sửa bộ hành chơi xuân”, Truyện Kiều (Nguyễn Du) cũng đã thể hiện không khí đó. Trò chuyện với PV Tri thức và Cuộc sống, PGS.TS Bùi Hoài Sơn cho hay, trẩy hội đầu xuân là nét đẹp văn hóa của người Việt. Đó không chỉ là dịp nguyện cầu riêng cho bản thân, gia đình mà còn là dịp giúp chúng ta thực hành sinh hoạt văn hóa truyền thống, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

“Đầu năm là dịp rất phù hợp để con người đi cầu mong những điều tốt đẹp đến với bản thân và gia đình. Đây là thời điểm bắt đầu một năm và ai cũng mong ước những điều tốt đẹp nhất. Vì thế, chúng ta thường đi đến các thiết chế tâm linh như chùa, đình, đền để thỏa mãn ước nguyện đó”, PGS.TS Bùi Hoài Sơn chia sẻ.

Đi chùa , đi lễ hội gắn liền với việc cầu những điều tốt lành, trong đó có cầu tài, cầu lộc. Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, về bản chất, những hành động này rất tốt để tạo động lực tinh thần cho mỗi người. Khi chúng ta tin rằng, chúng ta đã có sự ủng hộ tinh thần từ tổ tiên, thánh thần, trời Phật, chúng ta sẽ có thêm quyết tâm để đạt được những mục đích của mình. Nhờ quyết tâm ấy, chúng ta cũng dễ thành công hơn trong cuộc sống. Hơn thế, đến với các thiết chế tâm linh cũng giúp chúng ta hướng thiện, “biết sợ” khi làm việc xấu. Đây cũng là những đức tính rất cần cho xã hội ta ngày hôm nay.

Tuy nhiên, đi cùng với văn hóa tốt đẹp, làm sao để tránh mê tín dị đoan là vấn đề đáng bàn. PGS.TS Bùi Hoài Sơn cho hay, thực tế cuộc sống có nhiều bấp bênh, may rủi, không dự đoán được. Nhiều người đã từng khẳng định về một thế giới VUCA (Volatility (Biến động) – Uncertainty (Không chắc chắn) – Complexity (Phức tạp) – Ambiguity (Mơ hồ).)

Những may rủi trong cuộc sống đến từ nhiều nguyên nhân khác nhau, từ việc chưa chặt chẽ trong luật pháp, làm ăn kinh tế, hay những sự kiện rất đáng chú ý gần đây như các vụ án liên quan đến tham nhũng, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, thăng chức, lên quyền mà không hoàn toàn do năng lực bản thân,... khiến cho nhiều người tin vào quyền lực của thế giới siêu nhiên.

Chúng ta có thể nhìn thấy hệ quả của việc ấy ở các lễ hội như lễ hội khai ấn Đền Trần, việc người dân ùn ùn đến với các đền Bảo Hà, đền Chợ Củi,... những đền phủ được đồn là linh thiêng, đem lại may mắn. Sự phát triển của mạng xã hội lại làm lan truyền nhiều hơn những thông tin mê tín dị đoan này.

“Tất cả khiến cho nhiều lễ hội phải tự quảng bá bằng cách làm tăng tính tâm linh, linh thiêng để thu hút thêm người dân. Mê tín dị đoan từ đó nảy nở, phát sinh nhiều hơn, ảnh hưởng không tốt đến xã hội và văn hóa”, ông Sơn nói.

Giữ cho các lễ hội truyền thống không bị thương mại hóa

PGS.TS Bùi Hoài Sơn cho hay, để lễ hội thực sự là sự kiện của cộng đồng, tôn vinh những giá trị văn hóa của dân tộc, chính quyền địa phương cần thực hiện các biện pháp quản lý và giám sát chặt chẽ việc tổ chức các lễ hội, nhất là việc xây dựng các quy định và hướng dẫn cụ thể về cách tổ chức lễ hội, giới hạn quảng cáo thương mại và kiểm soát hoạt động kinh doanh.

Người dân đi lễ đầu năm. Ảnh: Mai Loan.

Cùng với đó, tăng cường ý thức cộng đồng. Công tác tuyên truyền và giáo dục ý thức cộng đồng về việc giữ gìn và tôn trọng giá trị văn hóa của lễ hội là rất quan trọng. Những hoạt động tuyên truyền có thể được tổ chức để nâng cao nhận thức về ý nghĩa lịch sử và văn hóa của các lễ hội.

Đồng thới khuyến khích sự tham gia của cộng đồng, thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng trong việc tổ chức và quản lý lễ hội giúp giữ cho các lễ hội truyền thống không bị thương mại hóa thái quá. Các tổ chức cộng đồng nên được khuyến khích nhiều hơn nữa để tham gia tích cực và chịu trách nhiệm lớn hơn nữa trong tổ chức các hoạt động lễ hội.

Tiếp tục xây dựng các quy định pháp lý chặt chẽ hơn nữa. Chính phủ và các cơ quan quản lý có thể thiết lập các quy định pháp lý cụ thể và chặt chẽ để hạn chế hoạt động thương mại trong các lễ hội. Việc áp dụng các biện pháp phạt và xử lý nghiêm đối với việc vi phạm các quy định này cũng là một cách rất tốt để đảm bảo tuân thủ.

Ngoài ra, cần khuyến khích hình thức tài trợ hợp lý. Thay vì phụ thuộc quá nhiều vào doanh nghiệp và quảng cáo thương mại, cần khuyến khích các hình thức tài trợ từ các tổ chức phi lợi nhuận, tổ chức xã hội, và các nhóm quan tâm đến văn hóa để hỗ trợ cho các lễ hội mà không làm mất đi bản sắc truyền thống của lễ hội.

Để đảm bảo rằng các lễ hội truyền thống được tổ chức một cách văn minh, an toàn và không bạo lực, theo ông Sơn, có thể tính đến một số giải pháp. Đó là tăng cường hoạt động giáo dục và tuyên truyền về ý nghĩa của lễ hội, các giá trị truyền thống và tôn trọng văn hóa dân tộc. Sự hiểu biết và nhận thức tăng lên sẽ giúp giảm thiểu hành vi bạo lực và không đúng mực.

Đồng thời, ban hành các quy định rõ ràng hơn nữa về tổ chức lễ hội và việc giữ gìn trật tự công cộng. Cần có sự tuân thủ và thi hành nghiêm túc từ tất cả các bên tham gia. Điều đáng mừng là trong thời gian vừa qua, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã làm tương đối tốt nhiệm vụ này qua việc tham mưu ban hành Nghị định 110/NĐ-CP về quản lý và tổ chức lễ hội, và gần đây là Bộ tiêu chí về môi trường văn hóa trong lễ hội truyền thống. Dù vậy, vẫn cần có những triển khai chi tiết và cụ thể hơn ở các địa phương.

Cùng với đó là sự chuyên nghiệp hóa hoạt động quản lý sự kiện. Phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chính phủ địa phương, tổ chức xã hội và ban tổ chức sự kiện để quản lý lễ hội một cách hiệu quả, bao gồm cung cấp dịch vụ y tế cần thiết và các biện pháp an toàn khẩn cấp. Đảm bảo có sự hiện diện của lực lượng an ninh để đảm bảo an toàn cho người tham dự và tránh các vụ xô đẩy, trộm cắp hoặc hỗn loạn.

Chú trọng hơn tới việc sử dụng công nghệ để quản lý sự kiện và truyền thông với cộng đồng, giúp quản lý thông tin và giám sát tình hình một cách hiệu quả hơn.

Việc huyến khích sự tham gia của cộng đồng trong việc tổ chức và duy trì lễ hội sẽ tạo điều kiện cho mọi người cảm thấy họ là phần của quá trình và có trách nhiệm trong việc bảo vệ lễ hội và những giá trị của nó.

“Những giải pháp này cần được triển khai cùng nhau, với sự hợp tác từ nhiều bên liên quan, để đảm bảo rằng các lễ hội truyền thống không chỉ giữ được tính giá trị, bản sắc văn hóa mà còn trở thành những sự kiện an toàn và tích cực cho cộng đồng”, PGS.TS Bùi Hoài Sơn nhấn mạnh.