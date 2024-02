Nuôi dưỡng Lưu Thiện, Tào Tháo tiên tri gì vận mệnh nước Thục?

Lưu Thiện là con trai của Lưu Bị - hoàng đế khai quốc của nhà Thục. Nhiều người cứ ngỡ Lưu Thiện có cuộc sống vinh hoa phú quý từ nhỏ đến lớn. Thế nhưng, ít ai ngờ, Lưu Thiện có tuổi thơ khá "sóng gió". Trong "Ngụy Lược" ghi chép, khi Lưu Bị đóng quân ở huyện Bái (Từ Châu), Tào Tháo dẫn theo quân Ngụy tấn công. Do yếu thế hơn nên quân Thục bị đánh bại. Lưu Thiện khi ấy 10 tuổi bị lạc do tình hình chiến sự loạn lạc. Theo đó, con trai Lưu Bị bị bọn buôn người bắt được rồi đem bán sang nước Ngụy. Vào năm Kiến An thứ mười sáu, Lưu Thiện bị đem bán cho một gia đình tên là Lưu Hoạt. Là một người biết bói toán tính quẻ, Lưu Hoạt xem tướng cho Lưu Thiện và nhận ra đó không phải là gương mặt của một người tầm thường. Do đó, ông nuôi dưỡng Lưu Thiện như một thành viên trong nhà. Một thời gian sau, Lưu Thiện bị một người thuộc quân Ngụy nhận ra nên nhanh chóng bẩm báo cho Tào Tháo. Sau khi xác nhận đó thực sự là con trai Lưu Bị, Tào Tháo cho người đón về nuôi và đối xử chu đáo. Trong 7 năm sống ở nước Ngụy, Lưu Thiện đã trưởng thành nên Tào Tháo quyết định cho người đưa ông về Tây Xuyên, đoàn tụ với gia đình. Trước lúc Lưu Thiện đi, Tào Tháo nói: "Bảy năm không dài cũng không ngắn, ngươi cũng đã hiểu chuyện. Bây giờ ta đưa ngươi về chỗ Lưu Bị, nhưng ngươi tuyệt đối không thể nói là sống ở chỗ ta, ngươi chỉ cần tỏ ra không quen biết ta. Về phần ứng đối như thế nào, ta sẽ phái người dạy ngươi". Một số chuyên gia cho rằng, những câu nói trên cho thấy Tào Tháo đã "nhìn thấu" tương lai nhà Thục. Mặc dù là con trai Lưu Bị nhưng Lưu Thiện kém tài, không có tài trị quốc giống như cha. Vậy nên, Tào Tháo phải chỉ dạy cho Lưu Thiện cách ứng đối như thế nào khi trở về bên gia đình sau 7 năm ở nước địch. Nếu Lưu Thiện không được Tào Tháo chỉ dạy thì sau khi trở về khó có thể được Lưu Bị tin tưởng, yêu thương và chọn làm người kế vị. Theo Tào Tháo, ngay cả khi Lưu Bị qua đời, Lưu Thiện kế thừa ngôi báu và sẽ khó có thể giữ được giang sơn. Dự đoán này của Tào Tháo được thực tế chứng minh là chính xác. Sau khi Lưu Bị mất, Lưu Thiện đăng cơ lên ngôi hoàng đế. Thời gian đầu, Gia Cát Lượng hết lòng phò tá, xử lý hầu hết chuyện chính sự nên Lưu Thiện an nhàn hưởng thụ. Thế nhưng, khi Khổng Minh qua đời, Lưu Thiện đích thân xử lý chính sự và bộc lộ sự kém cỏi khiến nhà Thục ngày càng suy yếu trước khi bị nhà Ngụy thôn tính. Mời độ giả xem video: Bí quyết khiến Hoàng đế dù ăn sơn hào hải vị cũng không béo phì.

