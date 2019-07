Nóng: Vùng 51 che giấu bí mật choáng về người ngoài hành tinh?

Vùng 51 tuyệt mật của Mỹ tại sa mạc Nevada là một trong những địa điểm bí ẩn gây tò mò nhất đối với công chúng. Nguyên do là vì Vùng 51 tuyệt mật được bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt với các hàng rào, hệ thống radar, camera quan sát và camera cảm biến chuyển động để kịp thời phát hiện những kẻ xâm nhập. Thêm nữa, lực lượng an ninh vũ trang thường xuyên tuần tra Vùng 51. Kể từ năm 1955, Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) còn tiến hành kiểm soát các đường băng quanh Vùng 51 và tiến hành hạn chế an ninh. Chính vì vậy, người ngoài không thể tiếp cận Vùng 51. Ban đầu, Mỹ phủ nhận sự tồn tại của Vùng 51. Tuy nhiên, đến năm 2013, Mỹ buộc phải công nhận Vùng 51 là căn cứ quân sự dựa trên yêu cầu của Đạo luật Tự do Thông tin 2005. Theo thông tin chính thức của Mỹ, Vùng 51 là một phần của Khu phức hợp Không quân Nellis ở bang Nevada, rộng khoảng 10.000 km2. Khi ấy, quan chức Mỹ cho hay Vùng 51 là nơi tiến hành các thử nghiệm vũ khí, công nghệ mới, trong đó có các loại máy bay chiến đấu hiện đại. Thế nhưng, một số người cho rằng, sở dĩ Vùng 51 được Mỹ bảo vệ nghiêm ngặt như vậy là vì nơi đây cất giấu những bí mật về người ngoài hành tinh và UFO. Với những tò mò, nghi vấn về những hoạt động diễn ra bên trong Vùng 51, một số thợ săn người ngoài hành tinh bày tỏ ý định đột nhập căn cứ quân sự này để vén màn bí ẩn. Khi nhận được những thông tin này, giới chức Mỹ cho hay họ có những biện pháp an ninh hiệu quả để bảo vệ Vùng 51 an toàn trước những kẻ xâm nhập. Video: Di dời căn cứ quân sự của Mỹ trên đảo Okinawa (nguồn: VTC14)

Vùng 51 tuyệt mật của Mỹ tại sa mạc Nevada là một trong những địa điểm bí ẩn gây tò mò nhất đối với công chúng. Nguyên do là vì Vùng 51 tuyệt mật được bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt với các hàng rào, hệ thống radar, camera quan sát và camera cảm biến chuyển động để kịp thời phát hiện những kẻ xâm nhập. Thêm nữa, lực lượng an ninh vũ trang thường xuyên tuần tra Vùng 51. Kể từ năm 1955, Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) còn tiến hành kiểm soát các đường băng quanh Vùng 51 và tiến hành hạn chế an ninh. Chính vì vậy, người ngoài không thể tiếp cận Vùng 51 . Ban đầu, Mỹ phủ nhận sự tồn tại của Vùng 51. Tuy nhiên, đến năm 2013, Mỹ buộc phải công nhận Vùng 51 là căn cứ quân sự dựa trên yêu cầu của Đạo luật Tự do Thông tin 2005. Theo thông tin chính thức của Mỹ, Vùng 51 là một phần của Khu phức hợp Không quân Nellis ở bang Nevada, rộng khoảng 10.000 km2. Khi ấy, quan chức Mỹ cho hay Vùng 51 là nơi tiến hành các thử nghiệm vũ khí, công nghệ mới, trong đó có các loại máy bay chiến đấu hiện đại. Thế nhưng, một số người cho rằng, sở dĩ Vùng 51 được Mỹ bảo vệ nghiêm ngặt như vậy là vì nơi đây cất giấu những bí mật về người ngoài hành tinh và UFO. Với những tò mò, nghi vấn về những hoạt động diễn ra bên trong Vùng 51, một số thợ săn người ngoài hành tinh bày tỏ ý định đột nhập căn cứ quân sự này để vén màn bí ẩn. Khi nhận được những thông tin này, giới chức Mỹ cho hay họ có những biện pháp an ninh hiệu quả để bảo vệ Vùng 51 an toàn trước những kẻ xâm nhập. Video: Di dời căn cứ quân sự của Mỹ trên đảo Okinawa (nguồn: VTC14)