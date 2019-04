Ảnh chưa từng hé lộ trong Vùng 51 tối mật của Mỹ

Vùng 51 tối mật của Mỹ được đánh giá là một trong những địa điểm bí ẩn nhất thế giới khi được bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt. Rất ít thông tin về nơi này được giới chức Mỹ tiết lộ với công chúng. Chính vì vậy, dư luận vô cùng tò mò bên trong Vùng 51 diễn ra những hoạt động gì. Vì vậy, khi một số hình ảnh về Vùng 51 tối mật được tiết lộ, dư luận đặc biệt quan tâm. Trong ảnh là bản đồ bãi tập bắn và huấn luyện thuộc Vùng 51 ở sa mạc Nevada, Mỹ. Giới chức Mỹ từng công bố thông tin Vùng 51 là nơi quân đội Mỹ nghiên cứu và thử nghiệm một số vũ khí cũng như các mẫu máy bay mới. Trong ảnh là máy bay do anh em nhà Horten ở Đức thiết kế. Nó là chiếc máy bay hình parabol dị thường. Rơ moóc tại Khu vực 51 là chỗ ngủ của phi công lái máy bay U-2 như Hervey Stockman và Tony Bevacqua, trong khi học lái máy bay do thám đầu tiên của CIA. Trước khi trở thành địa điểm bí ẩn nổi tiếng thế giới, Vùng 51 được biết đến với tên gọi Hồ Groom. Nơi đây nằm ở phía nam sa mạc Nevada bị khô cạn. Máy bay do thám U-2 của Mỹ tại địa điểm thử nghiệm trong Khu vực 51 năm 1955. Hàng trăm nhà khoa học, phi công và kỹ sư sống và làm việc tại Vùng 51 được canh gác nghiêm ngặt, tránh rò rỉ thông tin. Một phần máy bay do thám U-2 hồi được chở bằng máy bay vận tải trong Khu vực 51 năm 1955. Vùng 51 là nơi Mỹ nghiên cứu và chế tạo hoàn chỉnh mẫu máy bay này. Dự án nghiên cứu và sản xuất máy bay do thám đầu tiên của Mỹ được giữ bí mật ở mức cao đến mức các bộ phận bị tháo rời rồi được vận chuyển đến Khu vực 51 bằng máy bay lớn hơn. Sau khi Thế chiến 2 kết thúc, nhiều nhà khoa học từng làm việc cho chính quyền Hitler đã "đầu quân" cho quân đội Mỹ và tham gia vào nhiều dự án lớn. Video: Khám phá công nghệ sản xuất máy bay Antonov khủng nhất thế giới (nguồn: Vietnamnet)

