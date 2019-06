Nóng: Quái vật hồ Loch Ness, Big Foot và Yeti không hề tồn tại?

Tiến sĩ Darren Naish công tác tại Đại học Southampton mới có những chia sẻ đáng chú ý về quái vật hồ Loch Ness, Bigfoot (Chân to) và người tuyết Yeti. Cụ thể, sau 20 năm nghiên cứu, Tiến sĩ Naish thừa nhận bản thân thất bại trong cuộc tìm kiếm quái vật hồ Loch Ness. Theo đó, Tiến sĩ Naish khiến nhiều người không khỏi thất vọng khi đi đến kết luận quái vật hồ Loch Ness không tồn tại. Kết luận này được ông đưa ra sau khi nghiên cứu một số bức ảnh về quái vật hồ Loch Ness được chụp từ xa. Chất lượng các bức hình thường rất kém khiến các chuyên gia gặp nhiều khó khăn trong việc xác định quái vật này có thật hay không. Trong số này, đáng chú ý là bức ảnh về quái vật hồ Loch Ness do Robert Wilson chụp năm 1934 bị lật tẩy là một trò lừa bịp. Trong 8 tháng trở lại đây, người ta cũng không chụp được bất cứ bức ảnh nào về sinh vật bí ẩn trên. Chính vì vậy, Tiến sĩ Naish đi đến kết luận rằng, quái vật hồ Loch Ness không có thật. Không chỉ đưa ra tuyên bố gây sốc về quái vật hồ Loch Ness, Tiến sĩ Naish còn nhắc đến những sinh vật bí ẩn khác khiến công chúng tò mò là Bigfoot and Yeti. Bigfoot (Chân to) và người tuyết Yeti cũng được cho là khó có khả năng thực sự tồn tại. Video: Quái vật đen to gấp 1 tỷ lần Mặt trời (nguồn: VTC14)

Tiến sĩ Darren Naish công tác tại Đại học Southampton mới có những chia sẻ đáng chú ý về quái vật hồ Loch Ness, Bigfoot (Chân to) và người tuyết Yeti. Cụ thể, sau 20 năm nghiên cứu, Tiến sĩ Naish thừa nhận bản thân thất bại trong cuộc tìm kiếm quái vật hồ Loch Ness. Theo đó, Tiến sĩ Naish khiến nhiều người không khỏi thất vọng khi đi đến kết luận quái vật hồ Loch Ness không tồn tại. Kết luận này được ông đưa ra sau khi nghiên cứu một số bức ảnh về quái vật hồ Loch Ness được chụp từ xa. Chất lượng các bức hình thường rất kém khiến các chuyên gia gặp nhiều khó khăn trong việc xác định quái vật này có thật hay không. Trong số này, đáng chú ý là bức ảnh về quái vật hồ Loch Ness do Robert Wilson chụp năm 1934 bị lật tẩy là một trò lừa bịp. Trong 8 tháng trở lại đây, người ta cũng không chụp được bất cứ bức ảnh nào về sinh vật bí ẩn trên. Chính vì vậy, Tiến sĩ Naish đi đến kết luận rằng, quái vật hồ Loch Ness không có thật. Không chỉ đưa ra tuyên bố gây sốc về quái vật hồ Loch Ness, Tiến sĩ Naish còn nhắc đến những sinh vật bí ẩn khác khiến công chúng tò mò là Bigfoot and Yeti. Bigfoot (Chân to) và người tuyết Yeti cũng được cho là khó có khả năng thực sự tồn tại. Video: Quái vật đen to gấp 1 tỷ lần Mặt trời (nguồn: VTC14)