Cực nóng: Đã tìm ra sự thật về quái vật hồ Loch Ness

Giáo sư Neil Gemmell dẫn đầu một nhóm nghiên cứu thuộc Đại học Otago ở New Zealand tiến hành các thử nghiệm nhằm giải mã bí ẩn về sự tồn tại của quái vật hồ Loch Ness. Theo giáo sư Neil Gemmell, nhóm nghiên cứu đã lấy các mẫu ADN từ hồ Loch Ness về nghiên cứu, phân tích và thu được kết quả đáng chú ý. "Chúng tôi thử nghiệm từng mẫu ADN được lấy từ hồ Loch Ness. Theo đó, 3 trong số những mẫu vật có thể chính là Nessie", giáo sư Neil Gemmell cho biết. Loch Ness là sinh vật bí ẩn nổi tiếng thế giới với kích thước cơ thể to lớn, cổ dài và thỉnh thoảng nhô mình lên trên mặt nước ở hồ Loch Ness. Quái thú bí ẩn này được cho xuất hiện tại hồ Loch Ness kể từ năm 500 sau Công nguyên. Tuy nhiên, quái vật hồ Loch Ness thực sự nổi tiếng, được cả thế giới biết đến từ những năm 1933. Sau khi một số nhân chứng tuyên bố nhìn thấy quái vật hồ Loch Ness thì nơi đây trở thành địa điểm du lịch hút khách. Không ít chuyên gia, nhà khoa học ở nhiều nước đã đến hồ Loch Ness để tìm hiểu về quái vật bí ẩn này. Trong suốt nhiều năm, một cuộc tranh luận gay gắt diễn ra khi có quan điểm cho rằng quái vật hồ Loch Ness thực sự tồn tại nhưng cũng có người nhận định sinh vật này không có thật. Bí ẩn này đến nay vẫn chưa được làm rõ. Theo đó, bí mật về sự tồn tại của quái vật hồ Loch Ness vẫn thu hút sự tò mò của công chúng mỗi lần chúng được báo cáo xuất hiện. Video: Quái vật đen to gấp 1 tỷ lần Mặt trời (nguồn: VTC14)

