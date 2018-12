Lời giải cực sốc về sự tồn tại của quái vật hồ Loch Ness

Quái vật hồ Loch Ness là bí ẩn lớn được nhiều người biết đến. Trong những năm qua, các chuyên gia cố gắng giải mã bí ẩn về sự tồn tại của sinh vật bí ẩn này. Mới đây, sử gia quân đội đồng thời là hướng dẫn viên du lịch Ricky D Phillips, 39 tuổi, đã có tiết lộ đáng chú ý về quái vật hồ Loch Ness và nhận được sự quan tâm lớn của công chúng. Cụ thể, ông Phillips dẫn một đoàn gồm 8 người nước ngoài tới hồ Loch Ness vào ngày 13/12. Khi các du khách đi du thuyền vào khoảng 2h chiều, ông Phillips đi bộ dọc theo sông Oich và chụp được bức ảnh về một sinh vật có cái đầu “to bằng quả bóng bầu dục”. “Đó là một sinh vật màu xám, trông rất giống chim. Cổ của nó dài khoảng hơn 1m và có cái đầu to bằng quả bóng bầu dục và có một đường vân ngang mắt. Tôi đã rất bối rối khi nhìn thấy sinh vật kỳ bí này", ông Phillips chia sẻ. Theo thời kể của ông Phillips, sinh vật bí ẩn mà ông chụp ảnh được dường như có một diềm trên cổ. Trông nó rất kỳ quặc. Ông Phillips không phải là người duy nhất tuyên bố chụp được ảnh quái vật hồ Loch Ness. Chỉ tính từ đầu năm 2018 đến nay, Phòng Đăng ký Tham quan Quái vật Loch Ness đã nhận được loạt ảnh ghi lại 11 lần quái vật bí ẩn xuất hiện. Trong suốt nhiều thế kỷ, những trường hợp nhìn thấy quái vật hồ Loch Ness hay ảnh chụp sinh vật kỳ bí này đã khiến giới chuyên gia "đau đầu". Nguyên do là vì họ vẫn chưa tìm ra bằng chứng khoa học chứng minh sinh vật này có thật. Dù vậy, không ít người đến hồ Loch Ness với hy vọng sẽ may mắn nhìn thấy sinh vật kỳ bí xuất hiện. Mời độc giả xem video: Phát hiện lỗ đen quái vật lớn bằng 1 tỷ Mặt trời (nguồn: VTC14)

Quái vật hồ Loch Ness là bí ẩn lớn được nhiều người biết đến. Trong những năm qua, các chuyên gia cố gắng giải mã bí ẩn về sự tồn tại của sinh vật bí ẩn này. Mới đây, sử gia quân đội đồng thời là hướng dẫn viên du lịch Ricky D Phillips, 39 tuổi, đã có tiết lộ đáng chú ý về quái vật hồ Loch Ness và nhận được sự quan tâm lớn của công chúng. Cụ thể, ông Phillips dẫn một đoàn gồm 8 người nước ngoài tới hồ Loch Ness vào ngày 13/12. Khi các du khách đi du thuyền vào khoảng 2h chiều, ông Phillips đi bộ dọc theo sông Oich và chụp được bức ảnh về một sinh vật có cái đầu “to bằng quả bóng bầu dục”. “Đó là một sinh vật màu xám, trông rất giống chim. Cổ của nó dài khoảng hơn 1m và có cái đầu to bằng quả bóng bầu dục và có một đường vân ngang mắt. Tôi đã rất bối rối khi nhìn thấy sinh vật kỳ bí này", ông Phillips chia sẻ. Theo thời kể của ông Phillips, sinh vật bí ẩn mà ông chụp ảnh được dường như có một diềm trên cổ. Trông nó rất kỳ quặc. Ông Phillips không phải là người duy nhất tuyên bố chụp được ảnh quái vật hồ Loch Ness. Chỉ tính từ đầu năm 2018 đến nay, Phòng Đăng ký Tham quan Quái vật Loch Ness đã nhận được loạt ảnh ghi lại 11 lần quái vật bí ẩn xuất hiện. Trong suốt nhiều thế kỷ, những trường hợp nhìn thấy quái vật hồ Loch Ness hay ảnh chụp sinh vật kỳ bí này đã khiến giới chuyên gia "đau đầu". Nguyên do là vì họ vẫn chưa tìm ra bằng chứng khoa học chứng minh sinh vật này có thật. Dù vậy, không ít người đến hồ Loch Ness với hy vọng sẽ may mắn nhìn thấy sinh vật kỳ bí xuất hiện. Mời độc giả xem video: Phát hiện lỗ đen quái vật lớn bằng 1 tỷ Mặt trời (nguồn: VTC14)