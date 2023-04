Những thành phố nào trên thế giới thu phí khách tham quan?

Chính quyền thành phố Hội An đề xuất, từ ngày 15/5, tất cả du khách trong và ngoài nước phải mua vé tham quan tại các quầy vé trước khi vào Di sản thế giới Đô thị cổ Hội An. Mức giá được áp dụng là 80.000 đồng/vé đối với khách trong nước và 120.000 đồng/vé đối với khách quốc tế. Thời gian hoạt động bán vé tham quan khu phố cổ là từ 7h30 đến 21h30 hàng ngày vào mùa hè, đến 21h vào mùa đông. Theo thành phố Hội An, nguồn thu từ vé tham quan góp phần rất quan trọng trong việc bảo tồn, tôn tạo và trùng tu các di tích. Cũng từ nguồn thu này, thành phố sẽ đầu tư để nghiên cứu về di sản - di tích, các hoạt động văn hóa nghệ thuật, xây dựng sản phẩm du lịch mới... Trước những ý kiến phản hồi từ dư luận, vào ngày 8/4 vừa qua, Thành ủy Hội An cho biết, phương án siết chặt quản lý hoạt động tham quan tại Hội An sẽ chưa áp dụng nội dung phân luồng lối đi và bắt buộc mua vé đối với tất cả du khách.