Những sự kiện bí ẩn không lời đáp khiến thiên tài "nổ não"

Derek Amato là một người đàn ông bình thường cho đến khi một tai nạn bất ngờ năm 2006 khiến ông bị đập đầu vào bể bơi, mất trí nhớ và lúc tỉnh lại thì đột nhiên trở thành một thiên tài âm nhạc. Trường hợp của Derek Amato không phải là duy nhất nhưng các nhà khoa học vẫn chưa lý giải được vì sao người ta có thể trở thành thiên tài chỉ sau 1 chấn thương. Tại đảo Tiwi, Australia trong khoảng thời gian từ tháng 9 năm trước đến tháng 3 năm sau, một đám mây kỳ lạ được đặt tên là Hector the Convector luôn xuất hiện trên bầu trời vào mỗi buổi chiều. Đám mây khổng lồ này được đặt theo tên của một phi công trong Thế chiến II và vẫn là một chủ đề đang được các nhà khí tượng học nghiên cứu. Cách đây 500 năm, vào năm 1518, một căn bệnh kỳ lạ đã tấn công vùng Strasbourg, Alsace, Pháp. Được biết đến với tên gọi "dịch bệnh nhảy múa", căn bệnh quái gở này đã khiến 400 người nhảy múa điên cuồng cho tới chết vì kiệt sức và đột quỵ. Mọi thứ bắt đầu khi một người phụ nữ tên là Troffea bắt đầu nhảy múa điên cuồng. Không lâu sau, 34 người khác đã tham gia và chỉ trong một thời gian ngắn, con số đã lên tới 400 người. Vào lúc cao điểm, dịch bệnh nhảy múa cuồng loạn đã khiến 15 người chết/ngày. Các nhà khoa học cho rằng nguyên nhân có thể là do các sản phẩm độc hại bị nhiễm nấm ergot nhưng lý do thực sự về thảm kịch này đến nay vẫn là một bí ẩn. Bản thảo viết tay Voynich này là một cuốn sách 500 năm tuổi được viết bằng một thứ ngôn ngữ kỳ lạ. Nhiều người đã thử "đọc" cuốn sách bí ẩn này, trong đó có cả những nhà giải mã kỳ cựu trong Thế chiến I và Thế chiến II nhưng đến giờ vẫn chưa có ai thành công. Hầu hết chúng ta đều nghe nhiều về cuộc đời nữ hoàng Cleopatra nhưng ít ai biết rằng ngôi mộ của nữ hoàng nổi tiếng trong lịch sử này vẫn chưa được phát hiện. Một số người tin rằng bà đã được chôn cùng người tình Antony và Octavian đã ra lệnh chôn vị nữ hoàng này theo nghi thức hoàng gia thật lộng lẫy. Bí ẩn ngôi mộ Cleopatra cũng nhiều ngôi mộ của các nhân vật nổi tiếng khác như Mozart hay Thành Cát Tư Hãn vẫn là một câu hỏi phong kín trong bức màn lịch sử. Năm 1930, toàn bộ dân làng Inuit ở Canada đã biến mất mà không để lại dấu vết gì. 7 chú chó kéo xe chết vì đói đã được tìm thấy trong một ngôi mộ gần đó do con người đắp lên. Người ta đã tìm kiếm dân làng mất tích nhưng không tìm thấy bất kỳ ai hay bất kỳ thi thể nào. Giống như bản thảo viết tay Voynich, đĩa Phaistos cũng là một bí ẩn chưa được giải mã. Đây là một đĩa bằng đất sét được làm vào Thời kì đồ Đồng và có nhiều biểu tượng kỳ lạ. Năm 1955, con tàu Joyita biến mất bí ẩn ở Nam Thái Bình Dương. Một thời gian sau, con tàu này được tìm thấy trong tình trạng hoàn toàn trống rỗng khi tất cả 25 thủy thủ đoàn mất tích không dấu vết mặc dù con tàu không hề bị chìm. Câu hỏi về những điều đã xảy ra với các thành viên trên con tàu này đến nay vẫn là điều khiến các nhà khoa học đau đầu. Bermeja từng là một hòn đảo nằm ở phía nam bờ biển Yucatán và xuất hiện trên nhiều bản đồ cho đến thế kỷ 20 thì đột nhiên biến mất và không ai có thể tìm ra hay chứng minh là nó từng tồn tại. "Hòn đảo ma" này đến nay vẫn là một trong những bí ẩn lớn nhất của đại dương. 2 người đàn ông Charles Hickson và Calvin Parker đến từ Mississippi khẳng định rằng họ từng bị người ngoài hành tinh bắt cóc khi đang câu cá năm 1973. Hai người này cho biết họ đã nghe thấy những âm thanh bí ẩn và nhìn thấy những ánh sáng kỳ lạ của một vật thể hình bầu dục trên đầu. Parker và Hickson cho biết họ bị tê liệt nhưng vẫn ý thức được khi bị các sinh vật kỳ lạ bắt cóc và làm một vài thí nghiệm trước khi thả họ đi. Một số người cho rằng 2 người này đã bị mộng du chứ không phải thực sự nhìn thấy người ngoài hành tinh. Mưa thịt Kentucky là một sự kiện bí ẩn xảy ra năm 1876. Một số nhà khoa học hứng thú với hiện tượng này thậm chí đã thử loại thịt kỳ lạ này và khẳng định rằng đó là thịt cừu hoặc thịt hươu. Tuy nhiên, nguồn gốc của cơn mưa bất ngờ này đến nay vẫn chưa được lý giải một cách hợp lý.

