Những phù thủy nổi danh, khét tiếng nhất thế giới

1. Joan of Arc (Jeanne d'Arc): Joan of Arc, vị thánh nữ của nước Pháp, là một trong những nhân vật lịch sử nổi tiếng nhất từng bị buộc tội là phù thủy. Sinh ra vào đầu thế kỷ 15, cô được cho là đã nghe thấy tiếng nói thần thánh và dẫn dắt quân đội Pháp đến chiến thắng trong cuộc Chiến tranh Trăm Năm. Tuy nhiên, Joan bị bắt, xét xử và bị thiêu sống với tội danh dị giáo và phù thủy vào năm 1431. (Ảnh: National Geographic Kids) 2. Merlin: Merlin là một trong những phù thủy huyền thoại nổi tiếng nhất trong văn học phương Tây. Xuất hiện trong các câu chuyện về vua Arthur và các Hiệp sĩ Bàn Tròn, Merlin được mô tả là một pháp sư quyền năng, người hướng dẫn và cố vấn cho vua Arthur. Mặc dù Merlin là một nhân vật hư cấu, nhưng ông đã trở thành biểu tượng của sự thông thái và phép thuật.(Ảnh: Wikipedia) 3. Baba Yaga: Baba Yaga là một phù thủy trong văn hóa dân gian Slavic, nổi tiếng với hình ảnh cưỡi chổi và sống trong một ngôi nhà biết đi. Bà thường được mô tả là một nhân vật hai mặt: vừa là kẻ gian ác, vừa là người chỉ dẫn. Baba Yaga xuất hiện trong nhiều câu chuyện dân gian, nơi bà thử thách và giúp đỡ những người anh hùng. (Ảnh: Wikipedia) 4. Tituba: Tituba là một trong những phù thủy nổi tiếng nhất từ các phiên tòa xét xử phù thủy Salem năm 1692. Là nô lệ của Reverend Samuel Parris ở Salem, Massachusetts, Tituba bị buộc tội phù thủy và đã thú nhận sử dụng ma thuật. Lời thú tội của bà đã kích động một loạt các phiên tòa và cuộc săn lùng phù thủy khốc liệt, dẫn đến việc hàng chục người bị kết án và hành quyết. (Ảnh: Wikipedia) 5. Aleister Crowley: Aleister Crowley, người tự xưng là "phù thủy vĩ đại nhất thế giới", là một nhà huyền học và người sáng lập tôn giáo Thelema. Sinh ra vào cuối thế kỷ 19, Crowley đã viết nhiều sách về phép thuật và nghi lễ huyền bí, ảnh hưởng sâu sắc đến các phong trào huyền học hiện đại. Dù gây nhiều tranh cãi, Crowley vẫn được xem là một trong những nhân vật quan trọng nhất trong lịch sử phù thủy và huyền học. (Ảnh: The Guardian) 6. La Voisin (Catherine Monvoisin): La Voisin, một nhân vật nổi bật trong vụ bê bối "Affair of the Poisons" tại Pháp thế kỷ 17, là một nhà giả kim và phù thủy. Bà bị buộc tội tổ chức các buổi lễ đen và bán thuốc độc cho giới quý tộc Pháp. La Voisin bị bắt và thiêu sống vào năm 1680, sau khi thú nhận đã tham gia vào nhiều vụ giết người và các nghi lễ ma quái. (Ảnh: Deviant Women) 7. Ursula Southeil (Mother Shipton): Mother Shipton, sống vào thế kỷ 16 ở Anh, là một nhà tiên tri nổi tiếng. Bà được cho là đã tiên đoán nhiều sự kiện lịch sử quan trọng, bao gồm cả Đại hỏa hoạn London năm 1666. Mặc dù các lời tiên tri của bà thường được viết ra sau khi bà qua đời, Mother Shipton vẫn được nhớ đến như một trong những phù thủy và nhà tiên tri nổi tiếng nhất của nước Anh. (Ảnh: Historic UK) 8. Margaret Jones: Margaret Jones là một trong những phù thủy đầu tiên bị hành quyết tại Massachusetts Bay Colony vào năm 1648. Bà bị buộc tội sử dụng ma thuật để gây ra bệnh tật và cái chết. Trường hợp của Margaret Jones là một trong những vụ xét xử phù thủy đầu tiên ở New England, đánh dấu khởi đầu cho những phiên tòa phù thủy khét tiếng sau này. (Ảnh: Medium) Mời quý độc giả xem thêm video: Đến thăm khu chợ phù thuỷ đáng sợ trên thế giới.

1. Joan of Arc (Jeanne d'Arc): Joan of Arc, vị thánh nữ của nước Pháp, là một trong những nhân vật lịch sử nổi tiếng nhất từng bị buộc tội là phù thủy. Sinh ra vào đầu thế kỷ 15, cô được cho là đã nghe thấy tiếng nói thần thánh và dẫn dắt quân đội Pháp đến chiến thắng trong cuộc Chiến tranh Trăm Năm. Tuy nhiên, Joan bị bắt, xét xử và bị thiêu sống với tội danh dị giáo và phù thủy vào năm 1431. (Ảnh: National Geographic Kids) 2. Merlin: Merlin là một trong những phù thủy huyền thoại nổi tiếng nhất trong văn học phương Tây. Xuất hiện trong các câu chuyện về vua Arthur và các Hiệp sĩ Bàn Tròn, Merlin được mô tả là một pháp sư quyền năng, người hướng dẫn và cố vấn cho vua Arthur. Mặc dù Merlin là một nhân vật hư cấu, nhưng ông đã trở thành biểu tượng của sự thông thái và phép thuật.(Ảnh: Wikipedia) 3. Baba Yaga: Baba Yaga là một phù thủy trong văn hóa dân gian Slavic, nổi tiếng với hình ảnh cưỡi chổi và sống trong một ngôi nhà biết đi. Bà thường được mô tả là một nhân vật hai mặt: vừa là kẻ gian ác, vừa là người chỉ dẫn. Baba Yaga xuất hiện trong nhiều câu chuyện dân gian, nơi bà thử thách và giúp đỡ những người anh hùng. (Ảnh: Wikipedia) 4. Tituba: Tituba là một trong những phù thủy nổi tiếng nhất từ các phiên tòa xét xử phù thủy Salem năm 1692. Là nô lệ của Reverend Samuel Parris ở Salem, Massachusetts, Tituba bị buộc tội phù thủy và đã thú nhận sử dụng ma thuật. Lời thú tội của bà đã kích động một loạt các phiên tòa và cuộc săn lùng phù thủy khốc liệt, dẫn đến việc hàng chục người bị kết án và hành quyết. (Ảnh: Wikipedia) 5. Aleister Crowley: Aleister Crowley, người tự xưng là "phù thủy vĩ đại nhất thế giới", là một nhà huyền học và người sáng lập tôn giáo Thelema. Sinh ra vào cuối thế kỷ 19, Crowley đã viết nhiều sách về phép thuật và nghi lễ huyền bí, ảnh hưởng sâu sắc đến các phong trào huyền học hiện đại. Dù gây nhiều tranh cãi, Crowley vẫn được xem là một trong những nhân vật quan trọng nhất trong lịch sử phù thủy và huyền học. (Ảnh: The Guardian) 6. La Voisin (Catherine Monvoisin): La Voisin, một nhân vật nổi bật trong vụ bê bối "Affair of the Poisons" tại Pháp thế kỷ 17, là một nhà giả kim và phù thủy. Bà bị buộc tội tổ chức các buổi lễ đen và bán thuốc độc cho giới quý tộc Pháp. La Voisin bị bắt và thiêu sống vào năm 1680, sau khi thú nhận đã tham gia vào nhiều vụ giết người và các nghi lễ ma quái. (Ảnh: Deviant Women) 7. Ursula Southeil (Mother Shipton): Mother Shipton, sống vào thế kỷ 16 ở Anh, là một nhà tiên tri nổi tiếng. Bà được cho là đã tiên đoán nhiều sự kiện lịch sử quan trọng, bao gồm cả Đại hỏa hoạn London năm 1666. Mặc dù các lời tiên tri của bà thường được viết ra sau khi bà qua đời, Mother Shipton vẫn được nhớ đến như một trong những phù thủy và nhà tiên tri nổi tiếng nhất của nước Anh. (Ảnh: Historic UK) 8. Margaret Jones: Margaret Jones là một trong những phù thủy đầu tiên bị hành quyết tại Massachusetts Bay Colony vào năm 1648. Bà bị buộc tội sử dụng ma thuật để gây ra bệnh tật và cái chết. Trường hợp của Margaret Jones là một trong những vụ xét xử phù thủy đầu tiên ở New England, đánh dấu khởi đầu cho những phiên tòa phù thủy khét tiếng sau này. (Ảnh: Medium) Mời quý độc giả xem thêm video: Đến thăm khu chợ phù thuỷ đáng sợ trên thế giới.