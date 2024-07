Có gì bên trong những cuốn sách ma thuật thời cổ đại?

1. Cuốn sách của Pháp sư Abramelin: Viết dưới dạng tiểu thuyết hoặc tự truyện bởi Abraham, một người Đức gốc Do Thái thế kỷ 14-15. Cuốn sách nói về truyền đạt kiến thức ma thuật Kabbalistic của Abraham và câu chuyện ông học từ pháp sư Abramelin tại Ai Cập. Nổi bật là "Lễ Abramelin" phức tạp để giao tiếp với thiên thần và quỷ. 2. Necromancer's Manual: Cuốn "The Munich Manual of Demonic Magic" từ thế kỷ 15, chứa các bùa chú và hướng dẫn chiêu hồn quỷ. Nó gồm ba phương pháp chính: tạo ảo giác, liệu pháp tâm lý, và phép phân ly để thu thập thông tin từ quá khứ hoặc tương lai. 3. Ars Notoria: Một phần trong bộ "Chìa khóa nhỏ của Solomon" từ thế kỷ 13-14. Cuốn sách này giúp người đọc có trí nhớ hoàn hảo, sự thông thái, và kỹ năng hùng biện. Được cho là vua Solomon đã dùng kiến thức này để trở thành người cai trị thông thái. 4. Pseudomonarchia Daemonum: Cuốn sách từ thế kỷ 16 do Johann Weyer viết, tóm tắt tên của 69 con quỷ. Weyer cho rằng quỷ có thể gây ảnh hưởng tâm lý lên con người và tạo ra tín ngưỡng để cứu giúp người bị nguyền rủa. 5. Arbatel: Cuốn sách ma thuật thời Phục hưng viết năm 1575, tập trung vào các chỉ dẫn tâm linh để sống cuộc sống tốt đẹp. Khác với các cuốn sách khác, nó chứa thông điệp tích cực và nhấn mạnh mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên. Mời quý độc giả xem thêm video: Bí ẩn “cuốn sách chết chóc”, ai đọc cũng... phát điên.

